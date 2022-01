Due albi illustrati per introdurre la Shoah ai bambini

Stamattina ho avuto la fortuna di incontrare alunni della classe quinta all’Olona International School per leggere loro brani sulla Shoah.

È un argomento molto difficile da trattare in classe e ogni volta che parlo di quello che è successo a milioni di persone come me, come mio figlio, come noi mi sento male. Ho la nausea, non dormo per giorni.

Scelgo queste letture con cura: voglio che passi il messaggio ma anche che piaccia la storia. Propongo quindi anche a voi, lettori, questi due illustrati letti agli studenti della primaria.

L’albero di Anne

Il primo è L’albero di Anne di Irène Cohen-Janca

Un vecchio ippocastano sta per morire e ricorda la storia di una ragazzina di tredici anni, Anne Frank, che con la sua famiglia e alcuni amici è rimasta nascosta nella soffitta di una casa, ad Amsterdam.

Ed è proprio da lì che l’ippocastano, che sta da sempre di fronte a quella casa, racconta la sua storia.

L’albero di Anne

di Irène Cohen-Janca e Maurizio A. Quarello

L’orecchio acerbo editore – 11.50€

Fu stella

Il secondo invece si intitola Fu stella, scritto da Matteo Corradini e illustrato da Vittoria Facchini.

È la stella di David che veniva cucita sui cappotti degli ebrei che parla e racconta dieci storie diverse di dieci persone che hanno subito lo stesso destino infame.

Una filastrocca in rima, una poesia che gela il sangue e risveglia il ricordo.

Fu stella

di Matteo Corradini (Vittoria Facchini illustratrice)

Lapis editore, 14,50 €