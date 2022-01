Due canadesi per i Mastini: “Felici di essere qui, ci manda Jim Corsi”

Tante novità in casa Mastini Varese nell’ultimo periodo. L’addio di coach Tom Barrasso (leggi qui) ha portato alla promozione alla guida della prima squadra giallonera di un cuore varesino come Matteo Malfatti.

A rinforzare la squadra sono invece arrivati due giovani innesti provenienti dal Canada: Adam Capannelli e Shane McGrath, pedine di valore per questa seconda parte di campionato. Per entrambi si tratta della prima esperienza al di là dell’oceano ma sono pronti per dare una mano, a partire dal derby contro il Como di giovedì 27 gennaio.

I due giocatori canadesi si sono presentati nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio al Caffè Beccaria di Varese. Il primo a parlare nel corso dell’incontro con la stampa è stato il vicepresidente Andrea Longhi, che ha fatto il punto sulla situazione: «Sono contento del loro arrivo, sembrava che la stagione dovesse continuare senza cambi e invece il loro arrivo darà un aiuto importante. Grazie anche di Carlo Bino che ci ha permesso di fare questa operazione ed è entrato con un ruolo nella società; farà da collante tra società e squadra. Ringrazio anche Matteo Malfatti perché ha accettato di diventare allenatore. Ci ha dato tanto, è sempre stato vicino alla squadra e quindi ci è sembrato giusto dargli questa opportunità. La società c’è e questa operazione è la miglior risposta da dare».

Si è presentato nel nuovo ruolo anche Carlo Bino, che da sponsor è diventato parte integrante della società: «Ringrazio di avere l’opportunità di fare parte attiva e di poter dare il mio apporto, sperando possa andare avanti anche nel futuro. Cercheremo di lavorare assieme per ottenere i migliori risultati inserendo al meglio nel gruppo i due nuovi arrivi, che ci possono dare un grosso apporto. Domani sera è una gara importante, vogliamo fare bene e speriamo anche di avere tanti tifosi al seguito. Sono convinto che Malfatti farà bene: credo sia la persona giusta al posto giusto. Sono sicuro che arriveremo a fine stagione togliendoci delle soddisfazioni».

Le prime parole da coach di Matteo Malfatti: «Quello da direttore sportivo ad allenatore non è stato un passaggio facile, ma avere l’appoggio della società ha . I ragazzi hanno capito la situazione, ora devono dare tutto in campo e dimostrare quello che sanno fare; avere il loro supporto è stato un atto di stima importante per prendere questa decisione. I nuovi arrivati ci daranno una mano e sono certo che ci saranno utili. Da domani di fatto inizia una nuova stagione, sia perché abbiamo una partita importante per la Qualification Round, sia perché vogliamo lottare per una posizione importante nei playoff. Sono sicuro che chi ci affronterà nei playoff non sarà felice. Questo è il nostro obiettivo, da questi risultati partirà la costruzione del prossimo anno».

Ruolo attaccante, stecca sinistra, Adam Capannelli è nato il 17 maggio 1999 a LaSalle, quartiere di Montreal: «Per noi questa è una nuova esperienza, siamo per la prima volta in Europa e dobbiamo adattarci anche al campo più grande. Essere qui assieme rende tutto più facile e sono contento perché è uno dei mei migliori amici».

Shane McGrath, anche lui nato nel maggio 1999 – il 25 – non lontano da Montreal (a Beaconsfield) e a sua volta mancino, è invece un difensore: «Per noi è la prima volta lontano da casa e un’esperienza tutta nuova. Sicuramente vogliamo andare più avanti possibile nei playoff. Mancano poche partite all’inizio e l’obiettivo è arrivarci nella maniera migliore possibile. Sappiamo che qui ha giocato Jim Corsi e ha lavorato con noi in Canada».

E allora spazio al campo, come sempre giudice supremo quando si parla di sport. Il derby contro il Como di domani sera sarà già un importante momento per dimostrare il valore dei nuovi arrivi e delle rinnovate ambizioni della squadra giallonera guidata da coach Malfatti.