Due dottorandi del Politecnico vincono il concorso “Valutare premia” di Regione Lombardia

Andrea Brambilla ed Erica Isa Mosca sono i vincitori della terza edizione di “Valutare Premia”, il premio che il Consiglio regionale attribuisce ogni anno a ricerche con proposte di pubblica utilità.

Entrambi studenti di Architettura del Politecnico di Milano e collaboratori del gruppo di ricerca Design & lab coordinato dal professore Stefano Capolongo, i vincitori hanno presentato tesi di dottorato sugli strumenti di valutazione delle strutture sanitarie esistenti al fine di progettare ospedali sicuri, sostenibili e inclusivi.

Le tesi curano lo sviluppo e l’applicazione di uno strumento di valutazione degli edifici delle strutture sanitarie.

Il primo premio, di 2.500 euro, è stato riconosciuto all’architetto Andrea Brambilla, milanese classe 1992, per la tesi “Evidence informed hospital assessment”. Il lavoro ricostruisce l’impatto sulla salute dell’ambiente costruito, inteso come insieme di luoghi e spazi creati dall’uomo compresi edifici parchi e sistemi di trasporto, attraverso l’analisi delle strutture sanitarie sotto il profilo sociale, ambientale e organizzativo realizzato con uno strumento di valutazione di semplice applicazione. I risultati della ricerca forniscono indicazioni strategiche per la progettazione di nuovi ospedali e strutture sanitarie territoriali più sicure e sostenibili.

Il secondo premio, di 2 mila euro, è stato attribuito all’architetto Erica Isa Mosca, lodigiana classe 1992, per la tesi “Evaluating Design for All in Healthcare Environments”. La tesi prende in considerazione la disabilità come interazione fra persona e contesto per progettare ambienti fruibili per tutti indipendentemente dall’età, il genere, la condizione di salute. La ricerca sviluppa e applica lo strumento di valutazione “Design for All Audit” per valutare le qualità fisico-spaziali, sensoriali-cognitive e sociali di strutture ospedaliere, rendendo evidenti le priorità di intervento e fornendo strategie per supportare progettisti e direttori sanitari nel processo decisionale.

Il premio “Valutare premia”

Il premio è nato nel 2017 per iniziativa del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e intende favorire il confronto con le Accademie e con la ricerca, come strumento di approfondimento delle politiche regionali. I due ricercatori sono stati premiati oggi nell’aula consiliare di palazzo Pirelli al termine dei lavori del mattino dal presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e dal presidente del Comitato Paritetico di Valutazione Marco degli Angeli (M5S).

«Ai giovani è rivolta un’attenzione particolare da parte della Regione e del consiglio, con iniziative legislative e di ascolto, come gli incontri promossi dall’Ufficio di Presidenza con gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori che in questi mesi stanno interessando gli istituti di tutto il territorio lombardo – ha dichiarato il presidente Alessandro Fermi durante la cerimonia di premiazione. I giovani che si formano nelle nostre scuole e università non solo rappresentano il futuro della società lombarda, ma hanno sensibilità e idee che noi decisori pubblici dobbiamo sempre più portare alla luce e valorizzare e di cui dobbiamo assolutamente tenere conto. “Valutare Premia” è dunque un’iniziativa che vuole contribuire a far sì che i giovani laureati e i ricercatori siano effettivamente e realmente protagonisti delle politiche regionali».

«Questo premio vuole essere un riconoscimento all’eccellente lavoro dei nostri giovani ricercatori ed uno stimolo al mondo universitario il cui ruolo è fondamentale per diffondere la cultura della valutazione sulle politiche regionali lombarde – ha aggiunto Marco degli Angeli. I lavori dei nostri studenti universitari in questi anni hanno rappresentato un fondamentale contributo di conoscenza oggettiva a noi legislatori e può contribuire, insieme all’attività del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, a valorizzare e migliorare il “rendimento istituzionale” del nostro Ente. Le due tesi di dottorato premiateci richiamano all’importanza della resilienza e alla progettazione ex ante partendo dalla conoscenza di parametri noti, con l’obiettivo di favorire l’inclusione, l’innovazione etica e sostenibile, e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse del Pnrr».

Le tesi sono pubblicate sul sito del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale della Lombardia esercita il controllo sull’attuazione delle leggi e sulla valutazione degli effetti delle politiche regionali ed è composto dai consiglieri Barbara Mazzali (Fratelli d’Italia), Carlo Borghetti (PD), Gregorio Mammì (M5S), Manfredi Palmeri (Polo di Lombardia), Simona Pedrazzi (Lega).