Due studi medici diventano camere di degenza al Confalonieri di Luino per far spazio all’ospedale di comunità

Due studi medici dell’ospedale di Luino diventeranno camere di degenza. Le opere di tipo edilizio e impiantistico sono state assegnate vista l’urgenza di aumentare i posti della medicina generale, al primo piano del padiglione centrale, dove vanno attivati i sei letti ( suddivisi in tre camere) dell’ospedale di comunità.

I tempi contingentati per l’avvio della nuova struttura, descritta con la riforma della sanità approvata lo scorso 1 dicembre dal consiglio regionale, porteranno alla trasformazione dei due studi medici in altrettante camere di degenza a un letto. Le ditte appaltatrici dovranno effettuare opere elettriche, opere relative all’impianto gas medicinali, tinteggiature, fornitura e posa di porte, opere relative all’impianto chiamata infermieri.

Ricordiamo che, secondo quanto indicato nella riforma, l’ospedale di comunità sarà a prevalente assistenza infermieristica, con la presenza di un medico per 4 ore al giorno. I pazienti ammessi, su segnalazione dei medici curanti sul territorio o provenienti da un reparto ospedaliero o dal pronto soccorso, avranno bisogno di cure a bassa intensità per patologie non acute.