Encanto apre la nuova stagione di Cinemakids

Dieci film di cui otto animazioni in programma per la nuova edizione di CinemaKids, la rassegna cinematografica che Filmstudio90 dedica ai bambini e alle loro famiglie con proiezioni speciali la domenica pomeriggio sul maxi schermo del Cinema Nuovo.

La nuova stagione di CinemaKids inizia il 16 gennaio con Encanto, nuovo musical Disney al cinema nel periodo natalizio, preceduta dall’anteprima con La Freccia Azzurra, animazione ispirata all’omonimo racconto di Gianni Rodari al cinema solo per l’Epifania.

Tra storia e fantasia ecco alcuni attesissimi sequel e personaggi tutti nuovi, grandi predatori e improbabili animaletti domestici tra i protagonisti dei film di CinemaKids, tutti proiettati di domenica alle ore 15 al Cinema Teatro Nuovo (in viale dei Mille 39, a Varese) con biglietto unico a 5 euro.

Di seguito il calendario completo della rassegna che si conclude il 15 maggio con “Ainbo, spirito dell’Amazzonia”

Domenica 16 gennaio

ENCANTO

La protagonista è Mirabél ragazzina paziente, generosa, empatica e sempre allegra che sembra la pecora nera della famiglia Madrigal, una famiglia magica i cui componenti hanno tutti un talento magico fuori dal comune. Tutti tranne Mirabél. Eppure tocca proprio a lei il compito di salvare la loro straordinaria casa e casata, le cui canzoni hanno già conquistato i giochi dei più piccoli.

Età: dai 7 anni

Domenica 30 gennaio

WHERE IS ANNE FRANK?

In occasione del Giorno della Memoria CinemaKids propone ai bambini un film di animazione che ha debuttato nel 2021, ambientato nella Amsterdam di oggi. Accade una magia: il diario di Anna Frank custodito nel museo a lei dedicato si apre fuori dalla teca e come per magia si materializza Kitty, la sua amica immaginaria.

Età: dai 9 anni

Domenica 9 febbraio

CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO

Il film non è un’animazione ma è comunque un viaggio nella fantasia: cosa succederebbe se gli animali domestici crescessero in proporzione all’amore di chi se ne prende cura? Lo racconta la storia di Clifford e della sua padroncina Emily.

Dai 5 anni

Domenica 23 febbraio

SING 2

Per la gioia dei più piccoli torna al cinema Buster Moon, il koala impresario dello spettacolo del regno animale più sognante e pasticcione che ci sia. Una nuova avventura lo attende a Redshore city, la capitale dello showbusiness, per trovare nuovi finanziamenti e riportare sul palco un mito della musica.

Dai 5 anni

Domenica 6 marzo

IL LUPO E IL LEONE

Attesissimo dai piccoli spettatori che hanno amato “Mia e il leone bianco”, questo film francese è ambientato in Canada. È qui che Alma. la protagonista, s’imbatte in un cucciolo di leone destinato a far parte del circo di Vancouver e in una piccola lupa, entrambi in difficoltà. La ragazza decide di salvarli e di crescerli, dando vita a un’amicizia straordinaria.

Dagli 8 anni

Domenica 20 marzo

LIZZY E RED

L’avventura di un topo e di una volpe, nemici per natura, costretti da incredibili circostanze a diventare prima amici e poi a sperimentare la vita nei panni degli altri. Una storia fantastica che insegna per imparare a guardare il mondo con gli occhi dell’altro e arrivare davvero a capirsi e a volersi bene.

Dai 5 anni

Domenica 3 aprile

VERSI PERVERSI

Ispirato all’omonimo e fortunato racconto di Roald Dahal, questa animazione è un piccolo capolavoro inglese, una chicca che ha ottenuto la nomination agli Oscar nel 2018. Perché le favole non sempre hanno un finale scontato, soprattutto se c’è un lupo nascosto da trench e cappello che ha una missione, o forse una vendetta da compiere.

Età: dai 6 anni

Domenica 24 aprile

RED

La protagonista è Mei Lee giovane adolescente pronta a vivere “l’anno migliore del mondo”. O forse no, dato che tutte le volte che si emoziona o prova emozioni forti si trasforma in un grosso panda rosso, dal pelo morbidissimo: che imbarazzo! Come ne uscirà?

Età dai 7 anni

Domenica 8 maggio

AWAY

Questa animazione arriva dalla Lettonia ed è proposta alle famiglie in collaborazione con la rassegna Di Terra e di cielo. Racconta dell’avventura di un ragazzo iniziata con un misterioso atterraggio di fortuna su un’isola che sembra deserta ad eccezione di una motocicletta e di un uccellino. Una storia delicata ed emozionante di sole immagini, fatta di sguardi e sfondi mozzafiato.

Età: dai 6 anni

Domenica 15 maggio

AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA

La storia dell’amicizia tra due ragazze che scelgono di difendere la Foresta amazzonica e il suo ambiente incontaminato dall’avanzare di un gruppo di speculatori. Un’animazione che stimola la coscienza ambientale dei giovanissimi, regala scenari splendidi e un doppiaggio d’eccezione tra cui compaiono Luciana Littizzetto, Elio e Ciro Priello dei The Jackal.

Anche questo film è proposto alle famiglie in collaborazione con la rassegna Di Terra e di Cielo.

Età: dai 6 anni.

Per maggiori informazioni consultare il sito di Filmstudio90 a questo link.