Enjoy Duo in concerto su Youtube per la Stagione concertistica dell’Università dell’Insubria

Primo appuntamento 2022 per la XXI stagione concertistica dell’Università dell’Insubria, che si è aperta a novembre in presenza ma – alla luce degli ultimi dati sulla pandemia da Coronavirus – viene per ora proposta solo a distanza fino a febbraio.

Venerdì 21 gennaio alle ore 18 i musicisti suonano dal vivo nell’Aula Magna del Rettorato, a Varese, e il pubblico è connesso a distanza, in diretta su YouTube, grazie all’ottimo supporto dei tecnici dell’ateneo.

«Nel segno del rispetto e dell’attenzione verso il nostro pubblico più affezionato – spiega il direttore artistico, il maestro Corrado Greco –, data l’evoluzione della situazione pandemica, in accordo con il rettore Angelo Tagliabue e con il direttore generale Marco Cavallotti, abbiamo deciso di effettuare in streaming senza pubblico in sala i prossimi concerti di gennaio e febbraio. Le dotazioni tecnologiche e la perizia dei tecnici dell’ateneo ci permetteranno in questo modo di raggiungere il pubblico a casa per far godere loro i concerti in totale sicurezza. Siamo forti dell’esperienza già compiuta lo scorso anno e vogliamo dare un segnale importante: la missione dell’università riguardo alla cultura e all’arte resiste e si adatta alle difficoltà imposte dal momento delicato che viviamo. Non appena le condizioni lo permetteranno saremo felici di tornare in presenza».

«Romantiche passioni» è il titolo del concerto del 21 gennaio, che propone un programma di grande musica da camera ad opera dell’Enjoy Duo, formato dalla violinista Daniela Carabellese e dal pianista Pietro Laera. Si ascoltano: la più famosa pagina dell’Ottocento per questa formazione, ovvero la Sonata in la maggiore del compositore belga César Franck, di cui ricorre il bicentenario della nascita; la Suite Populaire Espagnole di Manuel De Falla, nella revisione di Paul Kochanski; le celebri pagine di Astor Piazzolla «Vuelvo al Sur» e «La Muerte del Angel».

Come scrive Pietro Laera nel programma di sala: «César Franck compose la sua celebre Sonata nel 1886 e ne fece dono a Eugène Ysaÿe, suo dedicatario, il giorno del matrimonio. Quel 28 settembre il violinista la suonò a prima vista con Marie-Léontine Bordes-Pène. Instancabilmente sostenuta da Ysaÿe lungo l’intero arco della sua carriera, la più celebre delle sonate francesi dell’Ottocento è nota per la sua forma ciclica, al tempo stesso libera e rigorosa. César Franck aveva prescritto in origine un andamento moderato per il primo tempo, ma, ascoltando Ysaÿe eseguirlo più speditamente, autorizzò senz’altro a intenderlo come Allegretto. Qui, dopo alcuni morbidi accordi del pianoforte, il violino introduce un tema che oscilla su un arpeggio ascendente e discendente, disegnato in un intervallo di terza, tipico dell’insinuante profilo di quest’episodio, che nell’insieme si conduce senza inquietudini».

Link per seguire il concerto, il 21 gennaio alle 18: https://youtu.be/pBSQkX54KeY

Musica fino al 10 giugno con altri cinque appuntamenti: www.uninsubria.it/stagione