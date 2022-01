Dà in escandescenze negli uffici dell’anagrafe di Busto Arsizio, donna denunciata

Nuova aggressione ai danni dei dipendenti dell’ufficio Anagrafe del Comune di Busto Arsizio. Questa mattina una donna di 47 anni, nota per problemi di tossicodipendenza e psichiatrici, è stata denunciata dagli agenti della Polizia di Stato per aver dato in escandescenze all’interno degli spazi comunali di via Fratelli d’Italia.

La 47enne avrebbe aggredito un dipendente comunale, armata di cartelletta, dopo che le era stata rifiutata la possibilità di registrare la residenza di una persona a lei legata. Quando il funzionario ha cercato di spiegarle come non fosse possibile esaudire la richiesta, la donna ha iniziato ad insultare i dipendenti comunali con epiteti volgari.

All’arrivo degli agenti della Volante la donna ha continuato ad aggredire sia verbalmente che fisicamente ma i poliziotti hanno avuto gioco facile nel contenerla e portarla in commissariato per formalizzare la denuncia per interruzione di pubblico servizio.