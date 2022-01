Esce “Un intenso colore viola”: un horror d’avventura ambientato sul lago Maggiore

Il nuovo romanzo di Andrea Costantini dal titolo “Un intenso colore viola”, edito dalla Nero Press Edizioni e attualmente acquistabile online su tutti i siti e-commerce, è uscito ufficialmente a dicembre 2021 ed è stato presentato alla fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi di Roma, dove ha riscosso un buon successo di vendita.

Si tratta di un horror d’avventura e di formazione, adatto a tutte le età (seppur horror). I ragazzini protagonisti vivono un’avventura terrificante che li cambierà per sempre, soprattutto perché li metterà nelle condizioni di crescere, di passare dall’adolescenza all’età adulta, sperimentando anche l’esperienza dei primi amori.

È ambientato sul Lago Maggiore, nella fittizia località di villeggiatura chiamata Montecorvo. Si tratta di un paesino idealmente ubicato sulla sponda lombarda del lago, non troppo distante da Laveno. Siamo nel 1993 e il romanzo è volontariamente farcito di citazioni di quegli anni, «anni che poi rispecchiano la mia adolescenza e che porto nel cuore con splendidi ricordi. E sono proprio questi ricordi che mi hanno spinto ad ambientare il romanzo in quegli anni, in cui i cellulari erano un lusso per benestanti e non un modo di vivere, in cui ci si spostava in bicicletta in gruppo e si sognava in grande, in cui stare insieme era una gioia e l’amicizia un valore di inestimabile pregio» racconta l’autore, Andrea Costantini.

La storia ruota attorno a un gruppo di ragazzini di tredici anni che indagano sulla sparizione di un loro coetaneo dopo un’uscita in barca. Ci sono cose misteriose nel lago, cose benevole e cose pericolose che convivono in un equilibrio che sta per essere spezzato. In questo scenario, oltre ai ragazzini che indagano, si muove il sindaco del paese, un avido, crudele e opportunista che farebbe qualsiasi cosa pur di ottenere consensi dalla cittadinanza.