Escursione notturna al Campo dei Fiori per osservare le stelle

Una passeggiata notturna al Campo dei Fiori di Varese per guardare le stelle e scoprire i segreti di pianeti e costellazioni. L’escursione è in programma per la serata di sabato 5 febbraio. A guidarla sarà Davide Canil – Kalipè in compagnia degli esperti astrofili di PhysicalPub.

La meta di questo astro trekking sarà il Monte Chiusarella. Da lì si potrà vedere tutta la pianura da una posizione privilegiata, ma soprattutto avere una vista perfetta sul cielo invernale, con le sue costellazioni e la Luna quasi al suo primo quarto. Con questo cielo sarò possibile ammirare la grande nebulosa di Orione, e i crateri lunari con i magnifici giochi di luci e ombre che il Sole disegna su di loro.

Il ritrovo sarà alle 17 a Rasa di Varese. L’escursione verso la cima al Monte Chiusarella coprirà un dislivello di 350 metri. Sulla vetta si navigherà tra le costellazioni con il laser astronomico e si imparerà come usarlo per orientarsi. Tornati alla base si potrà osservare Luna, stelle e pianeti con i telescopi di PhysicalPub.

I posti a disposizione sono 15 e la quota di partecipazione (comprensiva di assicurazione personale) è di 25 euro. La prenotazione è obbligatoria a questo link, dove si possono trovare tutti i dettagli e i contatti.