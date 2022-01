Esercizi di relazione alla Fondazione Bandera

Mostrare un’intenzione comune non può essere considerata un’utopia se l’intenzione allinea opere in un definito progetto espositivo, tanto meno se tra i lavori presentati sussiste soltanto una differente modalità realizzativa ma un comune legame visivo sviluppato attorno a un definito codice cromatico ben consolidato e che ha memoria nella percezione visiva. Tutto il processo comunicativo e di significazione, sollecitato dalla esposizione, sfugge così all’utopia, diventa semplicemente un ESERCIZIO di RELAZIONE. Creato dal dialogo che le tele e gli oggetti rappresentati, rimandano costantemente sia alla abilità dei due autori sia alle capacità recettive dei diversi fruitori. Un esercizio per niente semplice ma già ben intuito nelle maglie del progetto che ha pensato e articolato la Mostra “Visibili Utopie” curata da Cristina Moregola e allestita presso la Fondazione Bandera per l’Arte dal 28 novembre 2021 al 6 febbraio 2022.

E se Parachini si inoltra in un campo pittorico con il rigore di un alchimista, articolando una serie di colori primari visibili e compenetrati poi da segni minimalisti di visibile approccio scientifico, dentro una ristretta e armonica spazialità, Scarabelli compone lavori più liberi, creando un mondo cromatico in continua metamorfosi, in grado di sviluppare pensieri, per niente casuali, elaborati attorno ad una sostanza cromatica che da corpo ad una realtà più fluida e ad una nuova spazialità. Il colore in Parachini parcellizza lo spazio della superficie con un’articolata scansione di tratti lineari, creando nell’opera un circoscritto senso di ritmicità; Scarabelli, attraverso semplici punti di colore dilata il finito della tela e costruisce una dimensione d’una spazialità infinita.

Giochi armonici in relazione tra loro grazie al susseguirsi delle differenti cromie che le compongono, ma anche grazie all’accorto gioco tra opposti nella spazialità visibile delle tele nella loro continua metamorfosi che produce, pur nella apparente difficoltà della visione una dimensione rasserenante nel sapiente esercizio di relazioni.

“VISIBILI UTOPIE”

Fabrizio Parachini — Luca Scarabelli

dal — 28 novembre 2021 – al – 6 febbraio – 2022

Fondazione Bandera per l’Arte

