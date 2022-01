Eventi per bambini nel weekend dal 14 al 16 gennaio tra Varese e provincia

Soleggiato e freddo questo fine settimana dal 14 al 16 gennaio, il primo dopo il rientro dalle lunghe vacanze natalizie, è orfano, anche quest’anno, degli appuntamenti di piazza con i tradizionali falò di Sant’Antonio.

Per le famiglie con i bambini però può essere l’occasione per qualche gita o per andare a pattinare sul ghiaccio, in natura o nelle piste allestite in città. Non mancano originali laboratori e spettacoli.

SPETTACOLI

Gallarate: il Teatro Condominio attende domenica 16 gennaio alle 16 grandi e piccoli per l’attesissima fiaba “La regina dei ghiacci” > Lo spettacolo

Varese: l’ultimo successo di casa Disney “Encanto” apre la nuova stagione di Cinemakids, la rassegna di film per bambini di Filmstudio90, con musiche e colori travolgenti, grandi temi e una magica avventura. Il film sarà proiettato domenica pomeriggio a prezzo ridotto al Cinema Nuovo > Qui tutto il programma

LIBRI E LABORATORI

Besozzo: inizia sabato il primo di tre cicli di laboratori tipografici (di tre incontri ciascuno) rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitola Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

Fagnano Olona: è in libreria dal 11 gennaio Il Ladro Gourmet, il nuovo libro della scrittrice e libraia Laura Orsolini. Un racconto esilarante che parla di cucina, di occasioni imprevedibili e amicizia per bambini e ragazzi dai 9 anni > Scoprilo qui

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? > Scopri di più

PATTINARE SUL GHIACCIO

Valganna: dietro la Badia di Ganna, si trova una Torbiera che in questi giorni, come accade sempre nelle fredde giornate invernali, ghiaccia trasformandosi in una gigantesca pista da pattinaggio naturale > Come arrivarci

Varese: dopo il successo delle feste, un mese in più per la pista di pattinaggio ai Giardini Estensi, aperta sia ai privati che alle associazioni sportive dilettantistiche per i corsi > L’articolo

Cuasso al Monte: a grande richiesta l’associazione On ha deciso di prolungare ancora per qualche giorno, fino a questo weekend, l’apertura della pista su ghiaccio > L’iniziativa

MUSEI

Besano: il Museo dei Fossili di Besano riserva ai bambini il biglietto ad ingresso ridotto a 3 euro (gratuito per i minori di 4 anni) nei weekend invernali sino alla fine di febbraio, sabato dalle 14:00 alle 17:30 e domenica dalle 10:30 alle 17:30 > Qui tutti i dettagli

FUORI PORTA

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Open day scuole: continuano anche in questo weekend gli appuntamenti rivolti ai genitori per presentare le scuole di ogni ordine e grado in vista delle iscrizioni di gennaio > Speciale openday

Assegno unico: dai primi giorni di gennaio è possibile presentare la domanda per l’assegno unico universale: tutto quello che c’è da sapere per accedere alla nuova misura in vigore dal 1 marzo > Leggi qui

Per tutti: Niente falò, ma riprendono gli spettacoli a teatro e poi musica e mostre da visitare > Cosa fare nel weekend