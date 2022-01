Eventi per bambini nel weekend dal 28 al 30 gennaio tra Varese e provincia

Dopo il gelo dei Giorni della Merla arriva un tempo più miti, saldamente sopra lo zero e con tanto sole: un regalo per l’ultimo weekend di gennaio. L’ideale per apprezzare l’inverno con storie, passeggiate e laboratori da condividere in famiglia per divertirsi, genitori e figli insieme.

LABORATORI E MUSEI

Lonate Pozzolo: sabato 29 gennaio alle ore 10.30 gli spazi suggestivi del Monastero di San Michele che ospitano la Biblioteca comunale aspettano i bambini dai 6 ai 13 anni per letture dedicate ai Giorni della merla e per costruire una mangiatoia per uccelli infreddoliti > Tutte le info

Busto Arsizio: secondo e ultimo appuntamento venerdì pomeriggio con le “Avventure teatrali”, laboratori per bambini ispirati a Mario Lodi promossi da Progetto Zattera Teatro all’interno del progetto “Se io fossi Cipì” e ospitati dal teatro Delia Cajelli di Busto > Scopri di più

Besozzo: proseguono sabato i laboratori tipografici rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Si intitolano Creo il mio libro ed è per tutti gratuito > Come partecipare

Besano: il Museo dei Fossili di Besano riserva ai bambini il biglietto ad ingresso ridotto a 3 euro (gratuito per i minori di 4 anni) nei weekend invernali sino alla fine di febbraio, sabato dalle 14:00 alle 17:30 e domenica dalle 10:30 alle 17:30 > Qui tutti i dettagli

STORIE E SPETTACOLI

Varese: famiglie al cinema la domenica pomeriggio con CinemaKids, la rassegna di Filmstudio90 dedicata ai bambini che rende omaggio al Giorno della memoria. Il film proposto è Il viaggio di Fanny, che racconta la vera fuga di un gruppo di bambini ebrei francesi verso la Svizzera. Un viaggio di amicizia e libertà tra le Alpi > Il film

Varese: com’è nata la ribellione al fascismo? Lo racconta l’autrice varesina Elisa Castiglioni nel suo ultimo libro “La ragazza con lo zaino verde“, romanzo ispirato al nonno partigiano. Nella storia il fascino della dittatura e il risveglio di una generazione che ha dato vita alla Resistenza > Leggi qui

Fagnano Olona: è in libreria dal 11 gennaio Il Ladro Gourmet, il nuovo libro della scrittrice e libraia Laura Orsolini. Un racconto esilarante che parla di cucina, di occasioni imprevedibili e amicizia per bambini e ragazzi dai 9 anni > Scoprilo qui

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? > Questa volta il filo conduttore sono le trasformazioni, quelle che trasformano una favola classica in un carosello tridimensionale e 8 canzoni rap in fumetto > Scopri di più

PATTINARE SUL GHIACCIO

Valganna: dietro la Badia di Ganna, si trova una Torbiera che in questi giorni, come accade sempre nelle fredde giornate invernali, ghiaccia trasformandosi in una gigantesca pista da pattinaggio naturale. Da vivere con giudizio, nel rispetto del luogo protetto, parte del Parco del Campo dei Fiori> Come arrivarci

Varese: dopo il successo delle feste, un mese in più per la pista di pattinaggio ai Giardini Estensi, aperta sia ai privati che alle associazioni sportive dilettantistiche per i corsi > L’articolo

FUORI PORTA

Varese: la scalata al monte Chiusarella (913 m) è adatta ai bambini a partire dai 6 anni e regala la soddisfazione di un panorama a 360° > Come arrivarci

Varese: la gita al Forte di Orino è un grande classico delle Feste. Si tratta di arrivare a una terrazza panoramica su tutto il Varesotto raggiungibile con sentieri adatti ad ogni esigenza: trasporti e sentieri per raggiungere uno dei punti più apprezzati e frequentati – Tutte le info

Brinzio: anche in inverno il percorso dal laghetto di Brinzio a Villaggio Cagnola è una passeggiata semplice nei boschi del Parco del Campo dei Fiori, sulle tracce dell’acqua e il suo trasformarsi, dal laghetto alle sorgenti dell’Olona > Leggi qui

Brinzio: anche la scalata al Monte Legnone è una passeggiata semplice, adatta a tutti prestando però attenzione, perché in alcuni punti le barriere protettive costeggiano pareti ripide > Scopri di più

Luvinate: è una passeggiata piccola, adatta a tutti e in tutte le stagioni, quella che dal poggio di Luvinate porta a Velate, camminando nei boschi del Parco del Campo dei Fiori fino all’abbraccio con il grande faggio monumentale > L’idea

MAMMA E PAPÀ

Per tutti: concerti live da vivere, mostre da visitare e giornate ecologiche cui contribuire tra gli eventi di questo fine settimana > Cosa fare nel weekend