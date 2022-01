Ezio Rossi gioisce: “Vincere al 90′ ci mancava. Chi è entrato ha messo in campo lo spirito del Varese”

Mister Ezio Rossi si gode il successo nel finale contro la Lavagnese e gioisce per i tre punti conquistati: «Vittoria meritata, ed è una vittoria che ci voleva: al 90′ ci mancava e questo deve darci fiducia perché fino all’ultimo le partite si possono portare a casa; fino a tre mesi non era così».

Riguardo all’andamento del match l’allenatore biancorosso spiega: «Dopo il pareggio abbiamo avuto una reazione e la Lavagnese non è più uscita dalla metà campo. Questo successo è qualcosa in più che andiamo a mettere nel nostro bagaglio e che deve farci credere di poter vincere le partite anche quando non ci si sta riuscendo. Se c’è da guardarsi indietro, la gara dovevamo chiuderla nel primo tempo, è chiaro che poi soffri perché le partite poi sono sempre equilibrate contro squadra che se la giocano con tutti.

Sarà una settimana piena per il Varese, atteso mercoledì (2 febbraio) a Fossano per il turno infrasettimanale. «Sicuramente ora a Fossano ci aspetta una gara difficile – spiega mister Rossi -, Mapelli è stato ammonito e non ci sarà e faremo ruotare qualche giocatore. Non c’è tempo per gioire, meglio così però andiamo sereni e tranquilli per andare avanti».

«Il merito quando i cambi fanno bene è di chi entra in campo – conclude l’allenatore biancorosso -. Bisognava dare una scossa dopo il pareggio e complimenti a chi è entrato perchP hanno messo in campo lo spirito di questa squadra. La spizzata di Cappai e l’entrata con decisione di Marcaletti mi hanno aperto il cuore e sono piccoli particolari che fanno la gioia degli allenatori più delle vittorie. Sono le fortune delle squadre e questo è merito loro.