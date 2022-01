Fabiolandia e Lapis edizioni: libri per introdurre ai bambini la memoria della Shoah

Spiegare ai bambini l’orrore della Shoah non è semplice. Per aiutare le famiglie a introdurre il tema la libraia Fabiola Argenta, anima della libreria itinerante Fabiolandia con il contributo della casa editrice Lapis Edizioni, ha preparato per i genitori una selezione di libri e storie a tema.

Uno spunto, in occasione della Giornata della Memoria che celebra il 27 gennaio 2022, «per permettere a tutti i noi e ai nostri bimbi di ricordare ma soprattutto di perpetuare la narrazione di quello che la storia ci vuole insegnare», spiega Fabiola Argenta.

Tra i nove titoli diverse proposte, per bambini di ogni età: da Il cavaliere delle stelle, un illustrato sulla storia di Giorgio Perlasca, consigliato già dai 4 anni a Stelle di Panno, testo proposto di solito ai più grandicelli, a partire dalla prima media. Ma ci sono anche Fu stella, originale racconto affidato alla stella che racconta le persone cui è appartenuta (dalla prima elementare) o Qui radio Londra, adatto ai bambini dai 9 anni in su.

Per maggiori informazioni e dettagli contattare Fabiola Argenta al 335 6869589.