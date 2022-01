Il falò non ci sarà ma i Monelli promettono di far arrivare i bigliettini a Sant’Antonio

Il 16 gennaio per Varese è sempre stata la festa popolare più sentita. Cerimonie religiose in onore di Sant’Antonio, bancarelle in piazza ma soprattutto il tradizionale falò dove bruciare i desideri per affidarli al santo.

Anche quest’anno, per l’emergenza sanitaria, la festa è rimandata mentre sono confermate le cerimonie religiose. Per tutta la giornata di domenica è possibile depositare nella cesta fuori dalla chiesa della Motta i bigliettini con i desideri come hanno fatto questa mattina Elisabetta e Albert (nella foto). Anche la Redazione di VareseNews ha provveduto a portare i messaggi dei lettori.

I Monelli della Motta però fanno una promessa su Instagram e scrivono: “Ci sarebbe piaciuto poter fare il #falovarese2022 come in un anno “normale”, ma purtroppo non è possibile. La normativa proibisce gli assembramenti all’aperto, e il faló richiamerebbe troppe persone. QUINDI NON CI SARÀ NESSUN FALÓ DOMENICA 16 ALLE 21 IN PIAZZA MOTTA (scritto in maiuscolo per essere sicuri che sia ben chiaro). Ma siamo Monelli venite alla chiesa della Motta domenica 16, tutto il giorno, accendete una candela, dite una preghiera, lasciate nella cesta il bigliettino, e faremo in modo che arrivi a Sant’Antonio. Portate i bigliettini da casa, in chiesa non ci sarà nè carta nè penne per questioni igieniche! Seguite questa pagina, e le notizie. Vi terremo aggiornati!!

Questa sera alle 21 si svolgerà la Santa Messa mentre domani, lunedì 17 sarà alle 8:00, 9:30, 11:00 (al termine benedizione degli animali in streaming) e 18:00.