Falsi vaccini, un grave incidente e la candidatura al Mondiale di canottaggio nel podcast del 27 gennaio

La registrazione di una vaccinazione senza che la persona si sia mai presentata all’hub. È questa l’ipotesi di condotta che figura nella denuncia presentata dall’Azienda ospedaliera Sette Laghi ai carabinieri di Varese e sulla quale sono in corso accertamenti. I fatti sarebbero avvenuti nel centro di Rancio Valcuvia dove un dipendente avrebbe registrato una vaccinazione non effettuata utilizzando la sola tessera sanitaria. L’inchiesta dovrà fare piena luce su quanto accaduto

Ha riportato un grave trauma cranico commotivo e un trauma all’arto inferiore il giovane di 21 anni rimasto ferito in un incidente automobilistico a Cassano Magnago. L’auto su cui viaggiava è finita fuori strada, travolgendo la recinzione di una casa e finendo nel cortile sottostante: i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il giovane trasportato poi in ospedale in codice rosso.

Barche, moto e beni di valore per un equivalente di 800 mila euro. È quanto hanno sequestrato i finanzieri del Comando Provinciale di Varese che hanno dato esecuzione a una sentenza del Tribunale di Milano.I beni erano di una donna residente a Gallarate, condannata a tre anni di reclusione con sentenza passata in giudicato, che aveva sottratto fraudolentemente le password di accesso ai numerosi conti correnti di una società di Varese parte di una multinazionale tedesca leader mondiale nell’ottimizzazione dell’acqua potabile.

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo decreto ministeriale che prevede alcune novità anche in ambito scolastico. Sono stati stanziati i fondi per rifornire le scuole di mascherine FFp2 da distribuire al personale e agli studenti in quarantena. È stato esteso anche ai bambini delle primarie la possibilità di test gratuiti antigenici mentre è stato semplificato il sistema di monitoraggio dei contagi nei cicli primario e secondario

Varese si è ufficialmente candidata a ospitare i Mondiali assoluti di canottaggio. È l’unica manifestazione internazionale che ancora manca alla collana di eventi organizzati sul bacino di regata della Schiranna nell’ultimo decennio. Oltre alla candidatura iridata del 2025, Varese si è proposta per una manifestazione di interesse più ampio che copre l’intero triennio 2024-2026

