Famiglie al cinema per il Giorno della memoria con Il viaggio di Fanny

La rassegna di cinema per bambini di Filmstudio90, Cinemakids cambia pellicola ma non rinuncia al tema, per dedicare uno spazio speciale al Giorno della Memoria: domenica 30 gennaio alle ore 15 sul maxi schermo del Cinema Teatro Nuovo di viale dei Mille sarà proiettato Il viaggio di Fanny (non l’animazione Where is Anne Frank?), film francese ispirato alla storia vera di una bambina ebrea di 12 anni che, durante l’occupazione Nazista, viene mandata con le sorelline, in una colonia clandestina in montagna .

Lì conosce nuovi amici e assieme a loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano, scappa nel tentativo di raggiungere il confine svizzero e mettersi tutti in salvo.

Un viaggio emozionante fatto di amicizia e libertà, basato sull’autobiografia di Fannny Ben-Ami, raccontato attraverso gli occhi e il vissuto di un gruppo di bambini e ragazzini per consentire ai giovani spettatori (età consigliata dagli 8 anni) – loro coetanei. di immedesimarsi e comprendere più a fondo il dramma della guerra e della persecuzione razziale e a riconoscerne gli insidiosi tratti.

Costo del biglietto: 5 euro.

Maggiori informazioni a questo link.