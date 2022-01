A febbraio iniziano i lavori al parcheggio di via Ronchi a Somma Lombardo

Con la realizzazione dei parcheggi in via Ronchi, vicino al campetto da basket, a Somma Lombardo, che inizieranno entro fine febbraio, sarà completo il progetto di lavori stradali che ha interessato via Murè e via Paradiso.

L’area posteggi sarà realizzato in corrispondenza di una banchina in parte sterrata e in parte piantumata, a ridosso di un’area verde comunale. Il costo complessivo è di circa 37mila euro.

Il progetto di via Murè, via Ronchi e via Paradiso

«Sono il completamento di quello che avevamo inizialmente pensato per via Murè», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Edoardo Piantanida Chiesa, «mentre in Via Murè abbiamo creato una ciclopedonale da un lato, allargato i marciapiedi dall’altro, messo i dossi e cambiato l’illuminazione. Abbiamo tolto i parcheggi delle macchine in via Murè e mantenuto la strada a doppio senso».

Fino alla scorsa estate, il cuore del progetto era Via Murè – che sarebbe dovuta diventare a senso unico – ma, in seguito a degli incontri con i cittadini di San Bernardino, si è compreso che l’ipotesi senso unico in via Murè non fosse fattibile, perché avrebbe causato un intoppo sulle vie periferiche. Pertanto, la strada è rimasta a doppio senso di circolazione.

Gli interventi di riqualificazione della via hanno, però, tolto spazio ai posti auto, molto utilizzati dai residenti: da qui l’idea di realizzare i posteggi tra via Ronchi e via Paradiso: la costruzione necessita della «potatura di 5 piante, che verranno sostituite da altre 7. Creerà spazio per tutti quelli che avevano esigenza di parcheggiare in quella zona», conclude l’assessore.