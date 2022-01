Ferno attiva un punto tamponi gratuiti per gli studenti delle scuole fernesi

Un punto temponi appositamente dedicato agli studenti di Ferno in sorveglianza attiva per fronteggiare l’emergenza Covid -19. E allo stesso tempo per agevolare le procedure del rientro in classe.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la farmacia comunale Ferno Farma.Co., l’Amministrazione e l’Istituto Comprensivo Benedetto Croce, con l’intento, appunto, di garantire ai propri studenti la possibilità di sottoporsi in maniera agevole e celere ai tamponi antigenici rapidi (T0 e T5) per fine isolamento e quarantena in vista del rientro a scuola in sicurezza per sé e per gli altri.

«La proposta di attivare un punto tamponi dedicato agli studenti fernesi – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Sarah Foti – è giunta qualche giorno fa all’amministrazione comunale da parte della “nostra” farmacia. Consapevoli delle difficoltà, anche organizzative, che le famiglie sono costrette ad affrontare in questo periodo di emergenza sanitaria, ci siamo immediatamente attivati per rendere operativo il servizio e per portare l’iniziativa alla scuola che, dal canto suo, non ha esitato a raccoglierla adoperandosi da subito per informare le famiglie del nuovo servizio a disposizione».

Il centro tamponi è stato allestito presso la sede di Tornavento della farmacia comunale in via Goldoni 29. È operativo da qualche giorno e «sarà attivo – ha assicurato il dott. Hazem Handam, amministratore delegato della Ferno Farma.Co. – per tutto il tempo necessario a garantire agli studenti e alle famiglie il supporto necessario a gestire il periodo di emergenza sanitaria nella maniera più agevole possibile e in sicurezza».

Il servizio è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per usufruirne gli alunni delle sedi di Ferno e di San Macario dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” non dovranno far altro che recarsi in farmacia nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 14.00 alle 18.00, muniti della necessaria documentazione, in particolare del provvedimento rilasciato da ATS o dall’Istituto Scolastico, della tessera sanitaria, del documento di identità valido e del modello di consenso già compilato e sottoscritto. Il modello di consenso dovrà essere scaricato a cura dei genitori direttamente sul sito della farmacia comunale all’indirizzo https://www.farmaciamalpensa.com/tamponi-antigenici-rapidi.

Se rientrante nella casistica prevista dall’ATS, anche il personale scolastico, con le stesse modalità e orari riservati agli studenti, potrà avere accesso al servizio.

Da sempre la farmacia comunale Ferno Farma.Co, che ha sede a Malpensa e a Tornavento, riserva una particolare attenzione alle esigenze della comunità e nello specifico dei giovani con iniziative di ampio respiro dal punto di vista sociale, culturale e scolastico. «Per il centro tamponi riservato agli studenti, abbiamo scelto la sede di Tornavento – ha voluto precisare Handam – per rendere il servizio confortevole anche dal punto di vista logistico». A Tornavento, infatti, c’è la possibilità di usufruire di un ampio spazio di parcheggi e sono presenti numerosi spazi coperti e riparati.

Al momento, a Ferno, sono tre le classi della scuola secondaria di secondo grado in autosorveglianza e una in testing alla primaria.