Ferno premia i migliori studenti, c’è tempo fino a lunedì per presentare domanda

C’è tempo ancora fino al 31 gennaio 2022 per partecipare al bando delle borse di studio e premi al merito 2020/2021 riservato dall’Amministrazione Comunale di Ferno ai suoi studenti.

Il regolamento con i requisiti di accesso e i moduli con la domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.ferno.va.it/assegnazione-borse-di-studio-e-premi-al-merito-agli-studenti-fernesi -a-s-2020/2021.

«La nostra società – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione Sarah Foti – ha un fortissimo bisogno di giovani preparati, competenti e appassionati. Per questo invito tutti gli studenti fernesi che, pur in possesso dei requisiti, ancora non avessero presentato la domanda a farlo al più presto e senza remore per aggiudicarsi quello che vuole essere un premio per i risultati conseguiti ma al tempo stesso un incentivo per fare sempre meglio e di più».

Istituite all’inizio del nuovo millennio, le borse di studio sono annualmente finanziate dalla società partecipata Ferno.Farma.Co (farmacia comunale con sede al Terminal 1 di Malpensa e a Tornavento). Legate originariamente solo al criterio dell’ISEE, sono state di recente rinnovate nel loro contenuto per volere dell’assessorato alla Pubblica Istruzione che, nel 2019, con l’approvazione unanime del Consiglio Comunale, ha introdotto anche i premi al merito per l’eccellenza scolastica svincolati dall’ISEE.

Il budget messo a disposizione dalla Ferno.Farma.Co per l’anno 2020/2021 è di 10.800,00 euro, così ripartiti: n. 5 borse di studio del valore di 200,00 euro in favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado; n. 5 borse di studio del valore di 550,00 euro in favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado; n. 5 borse di studio del valore di 850,00 euro in favore degli studenti universitari, oltre a complessivi 2.800,00 euro per gli studenti particolarmente meritevoli.

Nell’anno 2019/2020 furono undici gli studenti ad aggiudicarsi le borse di studio e i premi al merito: Enrico Ecca, Douae Mtakhem, Singh Harjas, Attoni Hiba, Marianna Ecca, Federico Matteo Caldi, Myriam El Mansouri, Fadwa Sekka, Greta Ferrario, Isacco Perin e Alessandro Scotti.

«La pandemia e le conseguenti disposizioni per contenere l’emergenza sanitaria – ha commentato l’assessore Foti – non resero possibile organizzare la cerimonia ufficiale di consegna delle borse di studio e dei premi. L’auspicio per quest’anno è di poter tornare alla normalità per consentire agli studenti di ricevere il meritato premio in maniera ufficiale e in presenza».