Fiamme sui monti sopra Porlezza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di giovedì 20 gennaio sulla sponda comasca del Lago Ceresio. Le fiamme stanno interessando un’area piuttosto impervia sui monti sopra Porlezza.

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di Vigili del Fuoco e della Protezione Civile ed è stato richiesto anche il supporto aereo di elicotteri dell’antincendio regionale e dei Canadair.

Secondo le prime informazioni il rogo sta interessando la zona dell’Alpe Vecchio, un colle sopra Porlezza nel lato nord del lago. Complici i forti venti di oggi, le operazioni di spegnimento risultano particolarmente complicate.

Proprio per via del vento e del clima molto secco di queste ore la Protezione Civile aveva emesso per la giornata di oggi un bollettino di allerta arancione per la giornata di oggi.