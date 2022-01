Finiti i lavori in via Vetta d’Italia, fine dei disagi a san Fermo di Varese ed Arcisate

Si sono conclusi con cospicuo anticipo rispetto al previsto il lavori di LeReti in via Vetta d’Italia, a Varese.

Le squadre dell società delle acque hanno già ultimato la riparazione e il servizio idrico nella zona, sospeso dalle 10 di stamattina, è stato ripristinato progressivamente sin dalle 13,30.

Nei lavori erano coinvolte molte delle vie del rione San Fermo a Varese e alcune vie del comune di Arcisate.

I lavori erano stati causati da una perdita idrica dalla rete di distribuzione LeReti in via Vetta D’Italia a Varese, che già hanno comportato interruzioni dell’acqua “a singhiozzo” per gli utenti della frazione di San Fermo nelle giornate di mercoledì e giovedi.