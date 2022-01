Fondazione Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago aderisce al Servizio Civile Universale

Tre importanti realtà attive nell’ambito dell’assistenza, cura e riabilitazione delle persone fragili, anziane, con disabilità e con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale – Fondazione Sacra Famiglia, Fondazione Don Gnocchi e Fondazione Lega del Filo d’Oro – presentano 21 nuovi progetti per il Servizio civile 2022 per un totale di 392 posti disponibili, tutti approvati e finanziati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e Servizio civile universale.

I progetti si rivolgono ai giovani dai 18 ai 29 anni che sceglieranno questo percorso prestando servizio nei diversi centri di assistenza dei tre enti promotori presenti in tutta Italia – da Milano a Termini Imerese (PA) – e all’estero – Bolivia e Ecuador – supportando il personale socio-sanitario nella cura delle persone assistite. I percorsi proposti, che saranno guidati da professionisti del settore presenti nelle strutture, si concentrano ognuno su un particolare aspetto dell’assistenza alle persone con disabilità e anziani, come l’attività motoria, l’introduzione all’uso della tecnologia, attività dedicate a promuovere l’autonomia e la socialità dei pazienti. “Il volontariato in Sacra Famiglia è un valore fondamentale: l’apporto dei volontari è molto importante per le persone fragili, disabili e anziani, perché incide positivamente sulla loro qualità di vita e dona ricchezza di relazione alla cura. Accanto al volontariato tradizionale, in Sacra Famiglia è cresciuta anche l’esperienza del Servizio Civile, giovani che offrono un anno della loro vita a favore di chi ha bisogno», osserva don Marco Bove, presidente di Fondazione Sacra Famiglia.

«Di anno in anno, coloro che hanno portato a termine il servizio ci hanno sempre ringraziato, avendola riconosciuta per loro come un’occasione preziosa di crescita e di maturazione. È un’esperienza fondamentale che è opportuno offrire a tutti i giovani che lo desiderano, perché è uno degli strumenti oggi più efficaci per insegnare il rispetto e la gratuità e fare prevenzione contro ogni forma di violenza e di disprezzo delle persone fragili e svantaggiate”.

I ragazzi che intraprendono questo percorso sono sostenuti da un forte percorso formativo, che talvolta può rivelarsi un’occasione per riorientare il proprio percorso professionale. Per candidarsi è necessario accedere al bando, con scadenza 10 febbraio 2022, pubblicato sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2021/12/bando-ordinario-2021/