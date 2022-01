Fortitudo Kigili – Openjobmetis, la partita in diretta

Scontro sul fondo della classifica di Serie A: un’incompleta Openjobmetis va a Bologna per sfidare la Fortitudo Kigili; nel frattempo Cremona ha lasciato l’ultimo posto battendo Sassari. Squadre in campo al PalaDozza a partire dalle ore 20,45. Seguite con noi la partita e dite la vostra scrivendo nello spazio commenti o usando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il liveblog è offerto da Confident, per visualizzarlo al meglio CLICCATE QUI.