Fumata nera anche per la seconda votazione del Presidente della Repubblica. Voti a Giorgetti e Bossi

Concluso lo spoglio dei voti anche per questa sera a prevalere sono le schede bianche (527) che sanciscono la seconda fumata nera per l’elezione del Capo dello Stato. Paolo Maddalena si è confermato il più votato, con 39 preferenze, insieme all’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Seguono Renzo Tondo (18) Roberto Cassinelli (17), Ettore Rosato (14), Umberto Bossi (12) Giancarlo Giorgetti, Luigi Manconi e Marta Cartabia (8), Silvio Berlusconi e Giuseppe Moles (7) e Nicola Gratteri (6). 38 le schede nulle e 125 i voti dispersi. La prossima votazione è fissata per mercoledì 26 gennaio alle 11.