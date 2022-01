I funerali del vicequestore Mondora, le novità della sosta a Varese e le frizioni nel rettorato dell’Insubria nel podcast del 25 gennaio

Le principali notizie di martedì 25 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

Si sono svolti nella basilica di san Vittore a Varese i funerali di Fabio Mondora, il vicequestore scomparso sabato scorso a 57 anni vittima di una lunga malattia. Molte le autorità cittadine civili e militari per rendere l’ultimo saluto a un dirigente della Polizia molto stimato per i suoi modi pacati ed empatici con le persone con cui entrava in contatto.

Rapporti molto tesi nel rettorato dell’Università dell’Insubria dove iul Rettore Angelo Tagliabue è stato denunciato per “diffamazione“ e “violenza privata“ dal suo vicario Stefano Serra Capizzano. All’origine dello scontro a suon di carte bollate attriti maturati un paio di anni fa con la volontà del rettore di modificare lo statuto e il ruolo del vicario. La modifica non ci fu ma da allora i rapporti sono stati sempre più tesi fino alla svolta giudiziaria.

Si sono concluse le indagini per la morte di Angelo Puricelli, uomo di 93 anni trovato senza vita nelle campagne di Turbigo una mattina di dicembre del 2019, stroncato dal freddo. Quella notte, l’ospite della casa di riposo si era alzato ed era uscito senza che nessuno lo fermasse.Il sostituto procuratore bustocco Nadia Calcaterra chiederà il giudizio per tre persone, ipotizzando il reato di omicidio colposo: il dirigente della rsa e le due infermiere di turno

Cambiano le regole della sosta a Varese: due euro al giorno in piazzale Kennedy e nell’area sosta di via Tonale. Le nuove norme sono legate all’emergenza Covid e prevedono anche la sosta gratuita dalle 19 nelle strisce blu e in alcune vie nelle “zone verdi” del centro cittadino. come via Bertolone nella sua interezz a e, via Maspero tra via Bligny

In un calendario falcidiato dai rinvii per il covid, il Città di Varese è pronto a tornare in campo dopo aver dovuto saltare l’impegno di domenica scorsa con i valdostani del Pont Donnaz. La squadra di Ezio Rossi però anticiperà di un giorno la prossima partita contro la Lavagnese: biancorossi e liguri si sono quindi dati appuntamento per le 14,30 di sabato 29 gennaio sul prato del Franco Ossola. L’anticipo è stato predisposto per avere un giorno di lavoro in più in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 2 febbraio a Fossano.

Intanto il calcio varesino piange una vera e propria bandiera: è scomparso all’età di 84 anni Veglio Astori, per vent’anni massaggiatore del club biancorosso. Astori ha avuto anche un passato di primissimo piano nel mondo del ciclismo dello sci, lavorando insieme a campioni del calibro di Merckx e Adorni, Thoeni e Gros. Mercoledì 26 alle 14,45 la benedizione della salma nella Sala del Commiato di via Mulini Grassi a Varese.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify