Furti sulle auto a Gallarate, denunciato un minorenne

La Polizia di Stato di Gallarate ha individuato e denunciato un minorenne che, dopo essere fuggito da una Comunità di Brescia insieme ad altri due minori, si è reso responsabile del danneggiamento di diverse auto con l’intento di compiere furti.

La pattuglia del commissariato cittadino è intervenuta in Via Rusnati su disposizione della sala operativa, dove poco prima erano stati segnalati dei ragazzi che lanciavano sassi contro alcune autovetture in sosta.

Giunti sul posto i poliziotti hanno sorpreso un giovane a bordo di un’autovettura, il quale alla vista dell’auto di servizio è fuggito. Il ragazzo è stato poco dopo avvistato dagli operatori in compagnia di altri due persone, ma ancora una volta è riuscito a guadagnarsi la fuga facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto gli agenti hanno richiesto ausilio ai locali carabinieri per partecipare alla ricerca del giovane e allo stesso tempo, dopo aver trovato i documenti all’interno dell’auto dove si trovava precedentemente uno dei ragazzi (una BMW di colore blu con targa tedesca e con il finestrino lato guida danneggiato) sono riusciti a contattare il proprietario.

I due giovani fermati, sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati negli Uffici del Commissariato per l’identificazione e lì hanno riferito di essere fuggiti dalla Comunità di Brescia lo scorso 2 gennaio. Dagli accertamenti è risultato inoltre che i due minori erano sottoposti a misura cautelare.

Nel corso della notte la locale compagnia carabinieri ha informato i poliziotti di Gallarate che avevano rintracciato il terzo giovane, che era stato fermato mentre danneggiava altre auto e che veniva accompagnato negli uffici del Commissariato.

Il ragazzo che aveva tentato la fuga, è apparso in evidente stato di alterazione psico-fisica e aveva segni sulle braccia, riconducibili ai tentativi di frantumare i finestrini delle auto. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di diversi oggetti, che ha ammesso di aver trafugato nella notte dalle auto.

Il minorenne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Milano per il reato di tentato furto aggravato.

Terminati gli accertamenti di rito, i tre minori sono stati riaccompagnati in comunità, mentre sono ancora in corso altre indagini volte a verificare la commissione di ulteriori episodi simili verificatisi nella stessa notte.