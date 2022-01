Futura Busto Arsizio stellare: vittoria 3-0 sulla capolista Macerata

Strepitosa Futura: le biancorosse di Lucchini spazzano via con un clamoroso 3-0 la capolista del girone Macerata dando una scossa all’intero campionato, oltre che alla propria classifica. Che ora è scintillante perché le Cocche sono terze a tre punti dalla vetta ma con due partite in meno delle marchigiane e una in meno di Brescia, le due leader del gruppo.

Quella del PalaBorsani è la versione migliore della Futura di quest’anno e Macerata se ne accorge subito, perché nel set di apertura Bici è il braccio armato di una squadra capace di non sbagliare nulla: 25-15 il parziale numero uno del match. Ma la prova di forza maggiore è arrivata nel secondo periodo, quando la Cbf Balducci si è portata avanti di sei lunghezze (15-21) scatenando così una furiosa reazione di Busto che, con Biganzoli al servizio (MVP dell’incontro) ha dato vita a un parziale che è diventato di 10-2 per un totale di 25-23 per le biancorosse.

Infine anche il terzo set è stato di marca bustocca con le Cocche avanti fino a un momento di appannamento nel finale prontamente rientrato e con gli ultimi palloni messi a terra per il 25-21 e il definitivo 3-0.

Detto di Biganzoli MVP (6 punti ma tanta qualità in fase difensiva), va rimarcata la prestazione d’attacco delle Cocche, con l’accoppiata Bici-Angelina a portare tanti punti in carniere (22 e 16, rispettivamente), con buone percentuali complessive a con il fondamentale del muro-difesa salito di livello con il passare degli scambi. Ora la squadra di Lucchini ha una grande occasione: giovedì sarà ad Altino – provincia di Chieti – per il recupero di una delle partite rimandate tempo fa. I tre punti sembrano scritti (il Tenaglia Volley è addirittura a quota zero finora…) e valgono l’aggancio in vetta: vietato distrarsi.