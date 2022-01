Gadda: “Con Mattarella al Quirinale e Draghi a palazzo Chigi l’Italia è in buone mani”

«Con Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica e Mario Draghi a palazzo Chigi, il Paese è certamente in buone mani. All’Italia servono stabilità e credibilità, perché questo chiedono i cittadini e la nostra economia.

A condizioni date, è la soluzione migliore». Saluta così l’intesa per la rielezione di Sergio Mattarella la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda.

«Certamente – aggiunge – pesano la incapacità politica, la mancanza di coraggio e di lucidità di leader che avevano tutte le condizioni per proporre una soluzione condivisa, come invece avvenne nel 2015 quando Matteo Renzi seppe costruire una larga maggioranza attorno alla figura di Mattarella».

Scontato il voto della deputata varesina: «Voterò di nuovo il Presidente Mattarella con lo stesso senso di responsabilità con cui lo feci sette anni fa. Sarebbe certo buona creanza che lo rivendicassero con meno enfasi, coloro che andavano in piazza ad accusarlo di alto tradimento, o chi ha fatto di tutto per scambiare queste elezioni per un regolamento di conti interno al proprio partito».