Gentile su Instagram: “La società ha deciso di rivoluzionare la squadra”

(d. f.) Dopo la risoluzione del contratto con la Openjobmetis, Alessandro Gentile ha affidato a Instagram le sue parole che, potremmo chiamare, di commiato e di spiegazione per quanto accaduto. Secondo l’ala casertana, che rivendica il proprio impegno sul campo, l’attuale dirigenza (nessuno è citato di persona) ha scelto un altro progetto. Differente da quello “mai praticamente iniziato” che era stato proposto in estate. Qui l’intervento integrale.

«Sono arrivato a Varese perché mi è stato proposto un progetto di un certo tipo… per un motivo o per un altro questo progetto non è praticamente mai iniziato… La nuova gestione ha in mente un progetto diverso e ha deciso di rivoluzionare squadra e società il resto sono solo chiacchiere vuote e speculazioni false.

Il mio impegno non è mai mancato… le cose sicuramente non sono andate bene e come sempre accade c’è bisogno di trovare un capro espiatorio….. non è facile chiaramente assumersi le proprie

responsabilità ed è molto più comodo far ricadere la colpa su altre persone…. Ho incontrato a Varese tante belle persone ed è quello che porterò con me… Per quanto riguarda il resto, il tempo è

galantuomo e sicuramente chi conosce davvero la situazione sa bene come sono andate le cose….

Quando mi sveglierò domani mattina continuerò a fare della mia (passione, probabilmente ndr) un lavoro e già solo per questo motivo mi sento estremamente grato e benedetto… il resto sono solo parole superflue per riempire pagine di giornali e siti internet privi di alcun significato e intenti solo a creare una polemica che non esiste. Come sempre ho fatto il massimo, a volte riuscendo ad avere buoni risultati a volte no, ma sicuramente mettendoci sempre la faccia e mai nascondendomi… il resto, come

detto precedentemente, sono solo chiacchiere vuote… il parafulmini non c’è più».