Giordano sulla commissione attività produttive di Varese: “Questo non è un regalo alla minoranza, ma a Forza Italia”

Ha parecchi sassolini da togliersi dalla scarpa il rappresentante in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Salvatore Giordano subito dopo la conclusione della commissione attività produttive, che ha visto la nomina a presidente del rappresentante del Polo delle libertà Simone Longhini.

E i primi se li è tolti già durante la seduta, quando il consigliere è intervenuto per comunicare la sua decisione di non votare «Perchè già fin da prima del rinvio di questa commissione “per discutere” era già chiaro quale fosse la sua conclusione».

E infatti, a margine dell’incontro, il rappresentante di Fratelli d’Italia commenta: «Il dato politico di questa seduta è che l’accordo, da parte degli altri. c’era fin da subito: si era lavorato già prima del rinvio della commissione per dare la presidenza a Longhini – spiega Giordano – Sia chiaro: io non sono contrario al nome, ma al fatto che la sinistra venda questa come una concessione alla minoranza, quando invece è un regalo a Forza Italia. I giochi fatti sono questi, e oggi ne ho avuto ampia dimostrazione».

Una dimostrazione che ha previsto anche del “fuoco amico”: «Qualcun altro, che era assente oggi, avrebbe dovuto formulare il mio nome per scompaginare le scelte e rendere chiaro che non si voleva dare la presidenza alla minoranza, ma più precisamente a Forza Italia. Voleva essere una sorta di “prova del nove”: ma chi doveva farlo non si è presentato, appunto, e io alla fine ho deciso di non votare».

A Giordano, fino a ieri anche commissario varesino di Fratelli d’Italia ma in odore di commissariamento a sua volta, resta ora solo un’ultima domanda «Ma che coalizione di centrodestra è se ognuno va per conto suo?».