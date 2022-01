Il Giorno della Memoria del Comitato Antifascista di Busto Arsizio

Il 26 gennaio ore 21.00 innanzi al Tempio Civico di Busto Arsizio, in via F.lli d’Italia, il Comitato Antifascista invita a celebrare il Giorno della Memoria nella sua vigilia «per non dimenticare gli orrori di ieri e per rivendicare i diritti alla libertà e alla dignità di quanti ancora oggi vengono rinchiusi ai margini della vita per non disturbare le esistenze dei più ricchi o come merce di scambio o scudi umani di politiche disumane».

“Si sente da oltre il muro che ogni suono fa passare” – canta Guccini. Perché lo sappiamo e vediamo ciò che accade. L’invito è a portare delle candele, «segno per ricordare in questa Europa che rimuove il passato e con le parole e i canti che potranno accompagnare la vigilia di quella liberazione di Auschwitz, perché siano liberati uomini, donne e bambini oggi prigionieri dei nuovi e disumani campi di segregazione».

Il microfono sarà aperto agli interventi e si potrà aderire, come singoli o gruppi, in loco o annunciando la propria presenza a progettoantifascistaxba@gmail.com.