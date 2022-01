“Giovani del Verbano per il Clima”: gli studenti del Liceo calcolano le emissioni di Co2

(A cura del Tavolo di Lavoro per il Clima di Luino)

La settimana scorsa circa dodici ragazzi del Liceo “Sereni” di Luino hanno iniziato a calcolare i consumi di energia elettrica e di gas degli edifici comunali. Sono stati ospitati nella splendida sala del Consiglio Comunale di Luino e si sono divisi in gruppi opportunamente distanziati.

Dopo che il Comune ha messo a loro disposizione, su una cartella online, le bollette di energia elettrica e gas del 2019 e 2020, i giovani si sono messi subito al lavoro. Inizialmente proiettando sul maxi schermo le varie bollette e poi andando a leggere i POD, i PDR, i periodi delle bollette, i costi e i consumi di energia elettrica in kWh e di gas in m3.

In breve tempo, inoltre, grazie al supporto della dipendente comunale Katia Foglia, sono riusciti ad organizzarsi secondo modalità lavorative più veloci, a preparare un file Excel per riepilogare tutti i consumi e, grazie alle lezioni fatte in aula, sono stati in grado di calcolare le emissioni di Co2 prodotte dal consumo di energia elettrica e del gas. Sono stati efficaci ed efficienti, tanto che questa settimana riusciranno a raccogliere anche i dati del 2020, avendo già concluso quelli del 2019. Questi dati verranno poi forniti ai ragazzi dell’I.S.I.S. “Città di Luino” per aggiornare l’Inventario base delle emissioni del Comune di Luino.

Si costruisce così quell’Osservatorio Dati Territoriali tanto utile per monitorare lo stato delle emissioni nel nostro territorio; i dati raccolti e gestiti dall’Osservatorio rappresentano quindi l’anima collettiva della città, ovvero un insieme di informazioni capaci di rappresentare le condizioni più critiche e sensibili del vivere quotidiano. Un grande applauso a questi ragazzi che sanno mettere a disposizione della collettività le loro capacità ed il loro impegno. Come Tavolo per il Clima ci auguriamo che scelgano di aderire ai Lavoratori giovanili: il loro contributo sarà importante.