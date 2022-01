Per gli amanti dell’arte aperto il bando per il Servizio Civile al Museo Maga

Il Museo MAGA offre una opportunità per sostenere i giovani attraverso il Servizio Civile Universale attraverso un’esperienza nel mondo dell’arte. Il museo ha infatti aperto quattro posizioni in conservazione, educazione, comunicazione e allestimento all’interno delle quali i volontari selezionati saranno coinvolti in attività di formazione specialistica attraverso l’affiancamento al personale scientifico del museo nei diversi ambiti.

Nell’ambito della conservazione si verrà coinvolti nella gestione e valorizzazione del patrimonio e delle collezioni permanenti del museo, prendendo parte alle campagne fotografiche, all’inventariazione delle collezioni, alla catalogazione del patrimonio e alla gestione dei prestiti.

Nell’ambito educativo si potrà essere coinvolti nelle attività didattiche dedicate a tutte le fasce di pubblico, dai laboratori per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie fino alle visite guidate e alle conferenze per il pubblico adulto a partire dallo studio della collezione permanente e delle opere delle esposizioni temporanee, collaborando alla predisposizione di tutti i materiali a supporto delle attività e prendendo parte alle diverse iniziative.

Nell’ambito comunicazione il candidato sarà affiancato alla preparazione di testi e materiali per inviare tutte le comunicazioni attraverso i canali istituzionali del Museo, attraverso l’attivazione di network e di relazioni pubbliche per valorizzare l’istituzione.

Nell’ambito degli allestimenti si collaborerà alla predisporre gli spazi interni ed esterni del museo per esposizioni temporanee, eventi culturali promossi dal museo e di terzi assicurando modalità ottimali di presentazione conservazione delle opere.

Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi con un contributo netto di 444,30 euro.

C’è tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 per presentare la tua candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it usando la tua identità digitale SPID.

Scegli il progetto selezionando:

– Progetto ANIMARE LA COMUNITA’ CON LA CULTURA

– Codice di progetto PTCSU0025721012690NMTX

– Sede di progetto MA*GA n. 20193

Se vuoi informazioni vai sul sito https://www.csvlombardia.it/varese/servizio-civile-insubria/ o scrivi all’indirizzo scu@museomaga.it.