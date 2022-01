Gli scarti diventano arte: a Varese una mostra in Sala Veratti

Si intitola “Arte di… scarti”, la mostra evento in programma dal 5 al 20 febbraio in Sala Veratti a Varese. In mostra le opere di 28 artisti che utilizzando ogni sorta di scarto – dalla plastica alla carta, dal vetro alle stoffe, dai rifiuti informatici ai rifiuti biologici – li hanno reinventati in chiave contemporanea. E’ stata creata anche un’installazione collettiva intitolata “L’albero delle plastiche” per denunciare l’incubo dell’inquinamento più grave.

«Un messaggio oggi più che mai attuale, dal momento che viviamo tempi in cui i rifiuti assumono dimensioni di una vera emergenza a livello globale con le conseguenze sull’habitat e sulla salute di tutti – spiega la curatrice della mostra Fabrizia Buzio Negri – I 28 artisti dell’associazione Contemporary Arte&Ambiente che ha nel suo Dna l’attenzione all’ambiente, a tutela della natura e del benessere umano, si sono impegnati nella molto nella realizzazione di queste opere d’arte, con il riutilizzo dichiarato di scarti».

E’ previsto il coinvolgimento di giovani studenti con un concorso di pensieri o disegni.

L’evento, curato da Fabrizia Buzio Negri, è promosso da Contemporary Arte&Ambiente Aps con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese, con il sostegno della Fondazione comunitaria del Varesotto, e la collaborazione della Fondazione Minoprio e la Fondazione del Varesotto per l‘Ambiente, il Territorio e la coesione sociale.

La mostra potrà essere visitata dal 5 al 20 febbraio 2022 nel rispetto delle norme anti-covid in Sala Veratti, in via Veratti 20, dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 17; il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

Espongono gli artisti: 3RE Trezza/Regidore – Angelo Ariti – Lorella Bottegal – Fabrizia Buzio Negri – Pierangela Cattini – Franca Cerri Maria Enrica Ciceri – Gladys Colmenares – Marina Comerio – Flora Fumei – Francesca Genghini – Martina Goetze Vinci – GuerraepaolO – Antonella Lelli – Franco Mancuso – Raffaela Merlo – Sonia Naccache – Carlo Pezzana – Elisabetta Pieroni – Idillio Pozzi – Elio Rimoldi – Elena Rizzardi – Massimo Sesia – Donatella Stolz – Roberto Villa – Annamaria Vitale – Flor Voicu – Francesca Zichi.