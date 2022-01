Gli studenti di Cantello ricordano la Shoà con letture, poesie e il Tricolore a lutto

Letture e poesie, ma anche il suono delle campane e la bandiera tricolore a mezz’asta, in segno di lutto per l’umanità.

Così si è svolta questa mattina a Cantello, in piazza del Comune, la celebrazione del Giorno della Memoria, fortemente voluta e organizzata dai ragazzi delle classi quarte e quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo. Il frutto di un lavoro di approfondimento sui temi della Shoà realizzato come ogni anno con la collaborazione dell’Anpi di Cantello con letture di libri, di brani e di poesie per una riflessione formativa su questo periodo storico.

I ragazzi si sono riuniti insieme ad alcuni insegnanti, al sindaco Chiara Catella e alle autorità alle 11.30, nel rispetto delle disposizioni Covid, presso la piazza del Comune. Poi i rintocchi funebri delle campane hanno accompagnato l’abbassamento della bandiera a mezz’asta in segno di lutto per l’umanità.

Il discorso del sindaco e la recita di una poesia hanno chiuso la cerimonia, conclusione di un percorso che ha reso gli alunni consapevoli del dolore che questo evento storico ha inflitto ai singoli uomini e all’umanità intera.