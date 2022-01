Per gli studenti del Liceo Sereni e dell’Isis di Luino continua il percorso di orientamento con il Tavolo del Clima

(A cura di Maria Martorana, del Laboratorio Comunicazione)

Il rientro a scuola è motivo di preoccupazione: torneremo tutti? Aumenteranno i contagi? Torneremo in Dad? Domande a cui non è possibile dare risposte certe quindi, noi del Tavolo per il Clima, in accordo con l’Amministrazione Comunale, abbiamo deciso di essere positivi (parola azzardata oggi) e di continuare a progettare per il futuro.

Così qualche giorno fa c’è stato un incontro con le referenti delle due scuole coinvolte nel PCTO “Giovani del Verbano per il Clima”: Antonella Sonnessa per l’I.S.I.S. “Città di Luino” e Silvia Sonnessa per il Liceo Sereni.

Da gennaio i ragazzi saranno impegnati innanzitutto in un approfondimento sulle tematiche finora trattate nei laboratori del Tavolo per il Clima. Lo faranno utilizzando il materiale che il Tavolo fornirà loro e con il supporto dei loro docenti. Si faranno promotori di incontri aperti alla popolazione in cui saranno loro a spiegare come sta evolvendo il lavoro del Tavolo e in cui presenteranno le azioni e le buone pratiche finora ideate.

Daranno inoltre vita a laboratori paralleli (cibo e ambiente, energia, mobilità, comunicazione) formati solo da giovani, con la supervisione di un membro del Tavolo. Ci aspettiamo che siano loro a proporre le buone pratiche, quelle più attuabili dai loro coetanei.

Verranno formati da un esperto di grafica, Stefano Mazzari del “Lago nel pagliaio”, affinché le loro presentazioni e la campagna di sensibilizzazione che realizzeranno possano avere la massima efficacia comunicativa.

Già da domani, 11 gennaio, un gruppo di studenti di varie classi del Liceo si recherà presso il Comune di Luino per raccogliere i dati delle bollette di gas ed energia elettrica dei diversi edifici comunali. Grazie alla collaborazione di Katiuscia Foglia e di Francesca Contini, del Comune di Luino, potranno avere accesso alle bollette. Passeranno poi i dati raccolti ai compagni dell’I.S.I.S. che provvederanno a inserirli in un database da loro realizzato al fine di aggiornare l’Inventario Base delle Emissioni che il Tavolo per il Clima aveva preparato nel 2020. In questo modo si potrà avere una visione chiara dei consumi degli edifici comunali da poter poi compararli con i consumi dei prossimi anni. Gli studenti dell’I.S.I.S. inoltre lavoreranno a breve per realizzare il calcolatore online che i compagni del Liceo distribuiranno a tutta la popolazione.

«Le scuole sono pronte – ha detto la professoressa Silvia Sonnessa – Questo PCTO costituisce davvero una sfida, una opportunità di dare voce a studenti formati e coinvolti da cui potranno scaturire riflessioni e suggerimenti significativi». Un percorso «molto arricchente e di partecipazione attiva alla vita della comunità», ha aggiunto la professoressa Antonella Sonnessa.

Ma non è tutto: alcuni di loro saranno impegnati nella preparazione delle lezioni sull’impronta carbonica che andranno a svolgere presso le scuole primarie e dell’infanzia di Luino; altri approfondiranno il tema dell’impatto ambientale dell’alimentazione e, anche in questo caso, condivideranno le loro conoscenze con la popolazione. Altri ancora collaboreranno con la Chiesa Metodista per la raccolta e la distribuzione delle eccedenze alimentari dei supermercati.

«Infine – conclude il Tavolo per il Clima – dovranno essere anche i cittadini luinesi a collaborare con i ragazzi, partecipando agli eventi che prepareranno. Tutti noi li sosterremo e daremo valore al loro impegno».