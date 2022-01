I Gorillas scaldano i motori per un nuovo anno con diverse novità

Fervono i preparativi per il ritorno in campo dei Gorillas Varese, la squadra di Football Americano che si prepara ad affrontare la nuova stagione con l’entusiasmo dato da tante novità ma, soprattutto, dall’alleanza recentemente stretta con Cosmo Line Medical, start up con sede a Castronno, punta ad affermarsi nel mercato delle forniture fisioterapiche e medicali, che sosterrà i biancorossi come main sponsor affiancando gli storici e affezionati partner di Laboratorio Ottico Varesino.

Altre due importantissime partnership sono state concluse con il Centro Sportivo “Le Officine” e il brand di clothing GLIF. Le Officine si confermano per il secondo anno consecutivo la palestra ufficiale di cui tutti gli atleti della prima squadra tackle potranno liberamente usufruire, mentre GLIF ha recentemente lanciato la prima collezione di merchandising brandizzata Gorillas acquistabile presso l’e-commerce gestito dalla stessa GLIF, raggiungibile dal sito internet gorillasvarese.it.

E’ stato inoltre trovato l’accordo con il Comune di Varese per la sede degli incontri casalinghi che sarà il “Franco Ossola” di Masnago, certamente la miglior struttura possibile.

I Gorillas nel mese di febbraio torneranno ad allenarsi al Jungle Field “Nicolò De Peverelli” di San Fermo dove sabato 5 avrà luogo (compatibilmente con la situazione pandemica), un open day, per dar modo a grandi e soprattutto piccoli (i Gorillas schiereranno quest’anno una squadra di Flag Football Under 13 nel campionato di categoria) di conoscere e provare il football americano.

Sempre ai primi di febbraio, al campo del rione San Fermo, saranno definitivamente operative le slitte da allenamento per le linee di attacco e difesa che la società ha acquistato per consentire un ulteriore salto nella qualità degli allenamenti.

In attesa dunque della riunione programmatica federale prevista per questo weekend a Firenze e dell’arrivo della “star” Don Clemons dagli Stati Uniti a marzo, i Gorillas possono guardare alla stagione 2022 con giustificato ottimismo.