Grazie al Pnrr si apre una nuova stagione per Samarate, “se ci sarà dialogo con l’opposizione”

Continuano gli scontri tra maggioranza e opposizioni a Samarate, sul tema dei fondi del Pnrr. La città è uno dei tre comuni del Varesotto, insieme a Varese e Saronno, ad aver ricevuto i finanziamenti.

I fondi del Pnrr a Samarate

Progetto democratico aveva accolto i 4 milioni e mezzo di euro di finanziamento come le uniche risorse «per uscire dall’immobilismo», che verranno utilizzati per completare il piano delle Opere pubbliche tra il 2022 e il 2023 in città; poi, aveva invitato l’amministrazione di centrodestra e sovranista a “fare ammenda” e «ringraziare il governo del Partito Democratico e dei Cinque Stelle per l’ottenimento dei fondi Pnrr».

Secca la risposta della Lega, che ha rispedito le critiche al mittente e accusato l’opposizione di centrosinistra di «arroganza e incapacità amministrativa».

“L’immobilismo di Samarate”

Tiziano Zocchi e Rossella Iorio, i consiglieri comunali di Progetto Democratico (lista civica di centrosinistra, supportata esteriormente dalla sezione cittadina del Partito Democratico), ribadiscono che voteranno a favore le variazioni di bilancio per accettare i fondi del Pnrr, che permetteranno di «sbloccare – e quindi finalmente far partire – diverse opere di manutenzione e rinnovamento per i quali gli uffici comunali dovranno attuare l’iter necessario alla progettazione e alla realizzazione».

Così come sperano faranno anche i consiglieri «che fanno riferimento alla destra sovranista» (della Lega), in modo da permettere di uscire dall’immobilismo che «ormai da tre sindacature paralizza il Comune».

Pur ammettendo di non voler rivangare vecchie diatribe, non possono fare a meno di affermare che, «se non si fossero perseguite politiche miopi (tipo la liquidazione di Asc con l’alienazione di due farmacie comunali, e i cinque anni buttati al vento per rifare un Pgt già adottato; nonché l’incapacità gestionale che ha portato a non incassare diverse centinaia di migliaia di euro sul fronte degli affitti delle case popolari, Samarate oggi avrebbe molti meno problemi».

Il problema dei dipendenti comunali

I 4 milioni e mezzo di euro servono, secondo Progetto democratico, «a togliere il Comune dalla palude in cui è impantanato», ma il problema di fondo rimarrebbe aperto: «Al nostro Comune mancano – e mancheranno sempre di più – risorse correnti per assumere personale per rivitalizzare gli uffici, far ripartire i servizi ormai moribondi, effettuare piccole manutenzioni in tempi rapidi, e soprattutto riuscire in futuro a non far deperire le nuove opere che saranno realizzate». E aggiungono: «È inutile piangere sul latte versato, ma gli errori storici si pagano eccome».

Sono note le difficoltà che stanno attraversando gli uffici comunali samaratesi (entro il 2023, 29 degli 85 dipendenti andranno in pensione), tanto che il sindaco, Enrico Puricelli, ha ribadito che nel 2022 assumere nuovi dipendenti sarà la priorità: recentemente, con il bando Dote comune, sono state assunte 4 persone.

Collaborazione con l’opposizione

Infine, la civica ribadisce la necessità di instaurare un dialogo costruttivo con le forze di opposizione: «Se l’attuale amministrazione avrà, una volta tanto, l’umiltà di accettare i nostri consigli e aprirà un dialogo con tutte le forze di opposizione, forse per Samarate potrebbe aprirsi una nuova stagione: da parte nostra siamo assolutamente disponibili a discutere di tutto ciò che sarà necessario mettere in campo per riuscire a realizzare i progetti previsti e a spendere bene questi soldi che arrivano dal Pnrr. Sono un’opportunità incredibile, arrivata attraverso chi, a livello nazionale, ha fortemente voluto interloquire e ragionare con l’Europa, senza porre muri e senza creare volutamente contrasti».