Il green pass nei negozi e negli uffici, l’allerta incendi e l’abbraccio del giocatore Librizzi alla nonna nel podcast del 31 gennaio

Le principali notizie di lunedì 31 gennaio nel podcast quotidiano di VareseNews

Entrano in vigore dal 1 febbraio le nuove regole per l’accesso con green pass nei principali uffici e per viaggiare in Unione Europea. Sarà necessario avere il Green pass base – quello che si ottiene con il solo tampone – per entrare in uffici e attività quali ad esempio poste, banche e librerie). Resta consentito il libero accesso nei negozi di generi alimentari, in quelli per la vendita del cibo per gli animali domestici, nei distributori di carburante, nei negozi di vendita di articoli igienico-sanitari, nelle farmacie, parafarmacie e ottici, nelle edicole all’aperto.

Doppio infortunio sul lavoro in una nota azienda che produce prefabbricati in cemento a Cardano al Campo. Due lavoratori sono rimasti feriti lunedì 31 gennaio attorno alle 11,30 nello stabilimento di via Est Europa. Secondo la ricostruzione fornita ai soccorritori, i due lavoratori sono rimasti schiacciati sotto una gabbia metallica del peso di circa 100 kg. Più gravi le condizioni del 59enne che ha riportato un trauma alla schiena e un trauma all’arto inferiore con frattura mentre il 38enne ha riportato traumi minori alla testa e alla spalla.

Scarse precipitazioni, sottobosco secco e vento in arrivo: è la “tempesta perfetta“ per gli incendi boschivi e le autorità di protezione civile corrono ai ripari. È difatti scattato il preallarme dell’intero apparato antincendio boschivo regionale per il rischio incendi. La protezione civile della Lombardia ha diramato una allerta rossa – il grado più elevato nella «scala colore» dell’emergenza – per rischio incendi boschivi su Verbano, Lario, Valcamonica e aree montane della Val Trompia. E lunedì pomeriggio bruciavano ancora i boschi delle montagne dell’Alto Lago: le autorità svizzere hanno disposto l’evacuazione dell’abitato di Indemini nel comune di Gambarogno, Canton Ticino.

Il 9 febbraio si festeggia Sant’Apollonia e per l’occasione, domenica 6 febbraio Archeologistics propone Sant’Apollonia e il mal di denti, una visita speciale anche per famiglie con bambini alla Cripta del Santuario Sacro Monte che ospita al suo interno un’immagine della santa protettrice dei dentisti.Il percorso permetterà non solo di conoscere la storia dell’antica chiesa del IX secolo ma anche di scoprire la vita e il personaggio di Sant’Apollonia. Qui il link per le prenotazioni.

Lo sport

“Fare canestro a Masnago, nel palazzetto dove sono cresciuto e per la squadra per cui ho sempre fatto il tifo, è stata una emozione enorme”. Matteo Librizzi, 19 anni, è stato uno dei grandi protagonisti della doppia vittoria della Openjobmetis ai danni di Trento. “Prima della partita ero tesissimo: ero già stato messo in quintetto base a Trento ma in casa è tutta un’altra cosa. Però una volta in campo ho pensato solo a rimanere concentrato”. Dopo la gara, vinta 90-89 da Varese con due tiri liberi di Keene a fil di sirena, la foto di Librizzi abbracciato alla nonna ha fatto il giro del web. “E’ tifosissima, viene spesso a vedermi quando gioco con la Robur e ieri era al palazzetto. Ma quella foto ha letteralmente fatto esplodere i miei profili social”.

L’intervista completa di Damiano Franzetti a Matteo Librizzi si può leggere su VareseNews.

