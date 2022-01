Guasto alla rete idrica a Cantello: senza acqua la zona di via Turconi

Lereti comunica che è in corso la riparazione di una perdita lungo la rete idrica di Via Turconi in Comune di Cantello.

Al fine di poter effettuare la riparazione si procederà al sezionamento della rete distributrice della zona; attività che comporterà la sospensione dell’erogazione idrica non programmata nelle vie Turconi e limitrofe.

L’intervento e l’interruzione avranno termine entro la serata odierna.