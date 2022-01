Guido Bonoldi nominato consigliere delegato alla Sanità per il comune di Varese

“Il tema della salute è al centro delle azioni amministrative di Palazzo Estense”, così come ha affermato nei mesi scorsi il rieletto sindaco di Varese. Così, come aveva preannunciato diverse settimane fa, Davide Galimberti ha cominciato a nominare i consiglieri delegati, figure esperte nelle diverse tematiche scelte dal sindaco per affiancarlo nello svolgimento di alcune delle deleghe che ha mantenuto per sè: dal Coordinamento ed attuazione del PNRR alla Salute, dai rapporti con l’Università e le istituzioni del territorio al dialogo con i quartieri, dalle politiche per adolescenti e giovani ai rapporti con le Comunità straniere.

Proprio per sottolineare la priorità legata alla salute, il primo cittadino ha deciso di cominciare dal consigliere delegato alla sanità, nominando in questo ruolo Guido Bonoldi.

Bonoldi, già primario a Busto Arsizio e presidente della Fondazione Molina, è stato uno dei medici in pensione “volontari per il covid” all’ospedale di Circolo di Varese durante la pandemia e attualmente è consigliere comunale per la lista Lavoriamo per Varese. L’obiettivo della sua nomina è quello di attuare una strategia di riorganizzazione dei servizi sociosanitari territoriali, in relazione alle esigenze della società post covid.

«Gli enti locali oggi hanno un ruolo determinante per la gestione della salute, un ambito che ha affrontato sfide di portata storica negli ultimi mesi – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – Lo abbiamo sperimentato in modo diretto. Per questo è fondamentale recuperare una dimensione di prossimità, per facilitare il dialogo e il coordinamento con tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di salute sul territorio. In questo senso l’amministrazione comunale, con la nomina del dottor Bonoldi come consigliere delegato alla Sanità, intende fare un cambio di passo per pianificare un nuovo modello per i servizi sanitari locali, grazie a una più efficace collaborazione a tutti i livelli. Una nuova strategia in cui si inseriscono a pieno titolo le sfide del PNRR”.

«Accolgo con grande senso di responsabilità questo ruolo – ha commentato Guido Bonoldi – con cui prende il via la possibilità da parte dell’amministrazione comunale di contribuire a creare un sistema che metta in connessione i cittadini con le strutture e il personale sanitario, attraverso una più efficace integrazione, coordinamento e riorganizzazione dei servizi socio-sanitari offerti sul territorio, in una logica di valorizzazione di tutte le risorse esistenti».