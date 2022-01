Holcim dona una fornitura di dpi alla Protezione civile di Ternate e Mercallo

Holcim, azienda proprietaria del cementificio di Ternate, ha donato una fornitura di dispositivi di protezione individuale alla Protezione civile di Ternate e Mercallo martedì 18 gennaio, per dare una mano ai volontari nelle loro attività di supporto durante la pandemia.

Il Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Ternate e Mercallo opera sul territorio della provincia di Varese da circa 20 anni in ambito: rischio idrogeologico, soccorso nautico, disinfestazione, antincendio boschivo e – da ormai un anno e mezzo – anche emergenza Covid-19 in supporto a Ats e Asst Sette laghi.

«Sono molte – spiega il coordinatore della Protezione civile di Ternate e Mercallo Mario Longhini – le famiglie sul nostro territorio che hanno perso il lavoro e non riescono a far fronte alle loro necessità. Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria siamo impegnati anche in attività di supporto alle famiglie bisognose e alle persone anziane e precisamente in fornitura di alimenti e servizi di accompagnamento».

«Abbiamo quindi risposto – afferma Riccardo Bianchi, direttore dello stabilimento Holcim di Ternate – alla richiesta di supporto attraverso l’acquisto dei Dpi necessari per lo svolgimento di attività di supporto nei momenti emergenziali. È un piccolo gesto per essere vicini a chi ha bisogno e per agire in un ambito che per noi costituisce una dimensione fondamentale dell’approccio sostenibile: la responsabilità sociale».