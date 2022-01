(Ispra, foto di Cristina Del Vitto) Il Lago Maggiore è sceso, seppur di poco, sotto al livello di magra. Dalla giornata di ieri, domenica 23 gennaio, la soglia è stata superata nei diversi punti di rilevamento.

Sul sito del Centro Geofisico Prealpino è possibile osservare la lenta ma costante discesa del Verbano, misurata nelle diverse stazioni di rilevamento, a Leggiuno e Ranco.

Per i prossimi giorni la situazione non sembra essere destinata a migliorare: le previsioni osservano l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale che manterrà condizioni di bel tempo probabilmente per tutta la settimana.

Dal 3 gennaio scorso, proprio a causa del basso livello del lago, la Navigazione aveva disposto una prima riduzione del peso massimo complessivo a pieno carico dei traghetti. Qui le notizie sui trasporti