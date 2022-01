Il luogotenente Salvatore Penza saluta la Compagnia di Legnano e va in pensione

Il comandante della Sezione Operativa, reparto investigativo del Comando della Compagnia Carabinieri di Legnano, va in pensione. Il luogotenente carica speciale Salvatore Penza, classe 1965, originario di Barletta, ha concluso la sua lunga e apprezzata carriera lo scorso 31 dicembre. Con lui a salutare la Compagnia anche il maresciallo Carmelo Caracciolo.

«Ringrazio il maggiore Alfonso Falcucci ed il tenente Salvatore Pulito per tutto quello cha hanno fatto per me – ha affermato il luogotenente in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile nel suo discorso di commiato -. Un abbraccio alla mia adorata moglie Cinzia, ai miei figli ed alle mie nipotine Diana, Mirella e Dalila. Senza loro, sarebbe stato tutto più difficile». Nel salutare, il luogotenente Penza ha elogiato ed espresso gratitudine per i suoi collaboratori che lo hanno affiancato con «spirito di collaborazione». Colleghi con i quali si sono istaurati saldi rapporti di amicizia che «dureranno nel tempo». Il ringraziamento più profondo il Luogotenente lo ha voluto riservare ai suoi comandanti.

Una volta terminato l’impegno nella Benemerita, Penza si è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano quale praticante e al “Colegio di San Feliu” (Spagna), quale Abogado. Inoltre è stato recentemente nominato Coordinatore per la Regione Lombardia dell’Associazione “INARMA Associazione Pensionati Interforze”.

A LEGNANO – Il sottufficiale ha terminato il servizio attivo al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Legnano – dove era effettivo dal 2019, quale comandante in sede vacante della Sezione Operativa, il reparto investigativo d’élite del Comando di via Guerciotti. Proprio al luogotenente si devono le più importanti operazioni di servizio del territorio. Si pensi, tra le ultime, alle indagini sugli spari ad un’abitazione di Robecchetto con Induno, conclusasi con l’arresto dell’autore – poi reo confesso – e di due spacciatori suoi fiancheggiatori a metà dicembre, ma anche alle indagini terminate con l’arresto del responsabile di un tentativo di “revenge porn” a Rescaldina o alle tante attività antidroga condotte nel legnanese quali “Boxes” e “La Cicala”.

CARRIERA – Il luogotenente, laureato in Giurisprudenza dal 2012, ha svolto la sua carriera in numerosi reparti dell’Arma, arruolandosi il 28 settembre 1983 quale carabiniere effettivo, frequentando il corso di formazione nella Scuola Allievi di Campobasso e poi a Roma. Destinato a Torino ha svolto un breve periodo nel Posto di Vigilanza Rete Arma di Col Visenton per poi accedere alla frequentazione del corso Sottufficiali vincendo il relativo concorso. Una volta

vice brigadiere è stato a Milano poi nel comando di Fagnano Olona (fino al 2 agosto 1988) e anche a Gallarate (dal 1988 al 2012) dove ha svolto gli incarichi di capo Equipaggio Radiomobile, Sottordine alla Stazione di Gallarate. Dopo un breve periodo a Somma Lombardo Penza è approdato a Legnano.

RICONOSCIMENTI- Numerose le onorificenze attribuitegli tra cui la Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando, la Croce d’Oro per anzianità di Servizio, la Medaglia Mauriziana al merito per 50 anni di carriera militare e la medaglia al merito per l’impiego nell’emergenza COVID-19. E’ stato altresì investito della nomina a “Cavaliere di Merito” del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.