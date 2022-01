Incanti 2: la nuova rassegna del cinema Fratello Sole

Riprende giovedì 13 gennaio al Fratello Sole la seconda parte della rassegna cinematografica “Incanti” a cura di Paolo Castelli. Il programma guarda come sempre alla migliore regia italiana, come Non odiare di Mauro Mancini, che affida ad Alessandro Gassmann il suo ruolo più bello e viscerale, e il nuovo film, in parte autobiografico, di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio. Si alternano interessanti titoli di produzione francese, tra i quali France, satira sociale di Bruno Dumont. Unico titolo americano in calendario, La ragazza di Stillwater di Tom McCarthy è un film intimo e maturo come a Hollywood non se ne vedeva da tempo.

Le proiezioni si terranno il giovedì alle ore 16.00 e 21.00 e la domenica alle ore 16.00. 13-16 gennaio 2022. Ecco il programma:

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (di Riccardo Milan, Italia, 2021, 110’) 20-23 gennaio 2022

La signora delle rose (di Pierre Pinaud, Francia, 2020, 105’) 27-30 gennaio 2022

Petite Maman (di Céline Sciamma, Francia, 2021, 72’) 3-6 febbraio 2022

Non odiare (di Mauro Mancini, Italia, Polonia, 2020, 96’) 10-13 febbraio 2022

L’Arminuta (di Giuseppe Bonito, Italia, 2021, 110’) 17-20 febbraio 2022

Freaks out (di Gabriele Mainetti, Italia, Belgio, 2021, 141’) 24-27 febbraio 2022

È stata la mano di Dio (di Paolo Sorrentino, Italia, 2021, 130’) 3-6 marzo 2022

La persona peggiore del mondo (di Joachim Trier, Norvegia, 2021, 121’) 10-13 marzo 2022

France (di Bruno Dumont, Francia, Germania, Italia, Belgio, 2021, 133’) 17-20 marzo 2022

La ragazza di Stillwater (di Tom McCarthy, USA, 2021, 140’)

Costi: Biglietto unico Euro 5,00 – Abbonamento unico 10 film (valido per tutte le proiezioni) Euro 30,00.