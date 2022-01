Incarico regionale per il preside Consolo che lascia la guida del liceo Cairoli

Dopo 11 anni, il dirigente Salvatore Consolo lascia la guida del Liceo Cairoli di Varese. Per il momento non è un addio ma un arrivederci al primo settembre.

È stato chiamato dal direttore dell’Ufficio regionale Augusta Celada a ricoprire un incarico di ispettore. Nei giorni scorsi, sul sito stesso dell’USR è comparsa la delibera con cui il Cairoli va in reggenza fino al 31 agosto. Il nuovo incarico, però, potrebbe protrarsi e diventare strutturale: a quel punto l’arrivederci diventerà un addio e il liceo dovrà ottenere un nuovo dirigente.

Al momento, ci sono alcune ipotesi al vaglio del direttore Agusta Celanda, alcuni nominativi segnalati di presidi che hanno comunque avuto a che fare con il Cairoli e già ne conoscono dinamiche e progetti.

È stato lo stesso preside Consolo ad avvisare la comunità del Cairoli con una comunicazione da cui traspare la scelta sofferta ma presa con la consapevolezza di dover accettare nuove sfide: « Ho deciso di mettermi in gioco e accettare una nuova sfida lavorativa – ha scritto il dirigente Consolo – Credo infatti che in una società dinamica, in continua evoluzione, quale è quella in cui viviamo, sia necessario sapersi reinventare e sperimentarsi in nuovi ruoli e nuovi ambiti, rispondendo positivamente alle richieste ricevute. Nel farlo sono stato però facilitato dal sapere che alla scadenza del contratto potrei anche rientrare al Liceo. Quindi il mio, più che un addio, potrebbe solo essere un arrivederci».

Per il dirigente Consolo è la fine ( magari momentaneo) di un lungo percorso, durato quasi un quarto di secolo se sommiamo le esperienze di studente, docente, genitore e poi dirigente. Un’appartenenza che si riassume nella frase: «Una parte di me vorrebbe restare. Cairoli è casa!»