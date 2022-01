Incendio in cantina, il fumo invade la casa. Intervento dei vigili del fuoco a Varese

Un piccolo incendio divampa all’improvviso nella cantina di un appartamento e il fumo investe la tromba delle scale e sveglia gli abitanti di una casa in via Cavour a Varese. È accaduto nella notte di giovedì 27 gennaio attorno all’una di notte. (foto di repertorio)

Gl inquilini della casa di via Cavour, tre uomini di 34, 67 e 74 anni, hanno chiamato i vigili del fuoco perché il fumo che saliva dai piani inferiori stava rapidamente invadendo l’appartamento. I vigili hanno domato le fiamme, limitate ad una piccola area dello scantinato, e liberato la casa dal fumo. I tre uomini non hanno riportato ferite, né sono rimasti intossicati e sono stati visitati all’ospedale di Circolo in codice verde.