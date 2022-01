Induno Olona celebra il Giorno della Memoria con una lettura collettiva del diario di Etty Hillesum

In occasione del Giorno della Memoria il Comune di Induno Olona e la sezione Anpi cittadina propongono una bella iniziativa per celebrare questa importante ricorrenza anche in questo periodo di emergenza sanitaria.

A causa della ripresa dei contagi e della difficoltà di trovarsi insieme è stata organizzata una lettura collettiva (e in sicurezza) del Diario 1941-1943 di Etty Hillesum: «Un’iniziativa per ricordare la morte di sette milioni di persone assassinate nei campi di concentramento e per rinnovare l’impegno attivo nel presente contro tutto ciò che ha determinato l’insorgere della Shoah, del razzismo e della violenza», spiegano Anpi e assessorato alla Cultura.

Per partecipare è sufficiente comunicare la propria adesione attraverso WhatsApp al numero 345/3383821 o scrivere un’email a anpi.indunoolona@gmail.com.

Un rappresentante dell’Anpi ricontatterà le persone interessate per l’assegnazione del brano e l’indicazione dell’ora per effettuare la lettura. Le riprese si terranno presso la Sala Crosti della Biblioteca Civica di Induno Olona nelle giornate di sabato 29 gennaio e sabato 5 febbraio.

Qui la locandina dell’inziativa