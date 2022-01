Inizia il girone di ritorno per il Varese, al “Franco Ossola” arriva la Lavagnese

Il girone di andata non è ancora finito per il Varese, che deve ancora conoscere la data del recupero contro il Pdhae, ma il ritorno è pronto per iniziare. Sabato 29 gennaio al “Franco Ossola” (fischio d’inizio alle ore 14.30) i biancorossi ospiteranno la Lavagnese con l’obiettivo di consolidare il secondo posto in classifica e continuare a mettere pressione al Novara, atteso a Masnago domenica 6 febbraio per lo scontro al vertice.

Mister Ezio Rossi però non vuole guardare troppo lontano, anche perché in settimana ci sarà turno infrasettimanale a Fossano (mercoledì 2 febbraio): «Dobbiamo viverne una alla volta. Il girone di ritorno è sempre diverso da quello di andata: ci sono più difficoltà perché quando i punti iniziano a diventare più pesanti gli avversari possono cambiare atteggiamento. Noi dobbiamo continuare con la nostra mentalità e filosofia che abbiamo intrapreso ormai da mesi, consapevoli che di partita in partita ci saranno difficoltà. Noi però stiamo bene e starà a noi superare queste difficoltà per continuare a essere una squadra vincente».

Rispetto ai prossimi avversari mister Rossi chiede massima attenzione: «Affrontiamo una squadra che ha attaccanti importanti e che anche a Novara meritava di più. Dobbiamo essere consapevoli dei valori degli avversari ma anche della nostra forza. L’ho detto ai ragazzi e anche l’ambiente lo deve capire: non ci saranno partite facili. Sul campo c’è sempre da soffrire e il bilancio positivo a metà campionato vale poco. Teniamo i piedi per terra e andiamo avanti, sono contento di quello che stanno facendo i ragazzi che anche in allenamento stanno facendo molto bene».

Rientreranno a tra i convocati gli attaccanti Mamah e Cappai, che saranno valide alternative a partita in corso, mentre mancheranno il laterale mancino Tosi, che si è rotto una mano, e Francesco Gazo, che ha avuto una noia muscolare.

Dando un occhio alla graduatoria e alla lotta per le posizioni di vertice mister Ezio Rossi usa un po’ di malizia: «Mi sembra che la classifica sia molto corta, ci sono 9 squadre in pochi punti e la corsa al secondo posto è aperta a tutti. Riguardo al Novara spero che i punti che ha portato a casa nelle ultime partite li possa perdere più avanti. Speriamo di giocare alla pari».

